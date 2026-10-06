В Throne and Liberty вышло октябрьское обновление с новым подземельем и межсерверной осадой

В Throne and Liberty вышло октябрьское обновление, одним из главных нововведений которого стало новое четырехзвездное подземелье. В его финале игрокам предстоит сразиться с боссом по имени Велентра.

За победу над Велентрой можно получить оружие, украшения и элементы брони второго ранга. Таким образом, новое подземелье станет еще одним источником высокоуровневой экипировки для развития персонажей.

Для любителей масштабного PvP появилась межсерверная осада замка Стоунгард. Участвовать в ней смогут альянсы с разных серверов, а победителям достанутся дополнительные награды. Кроме того, весь сервер победившего альянса получит усиление «Великий престол».

Изменилась и непосредственно боевая система Throne and Liberty. Разработчики добавили три позиции атаки — лобовую, с фланга и со спины. От расположения персонажа относительно противника теперь могут зависеть отдельные характеристики атак и дополнительные эффекты, что должно сделать выбор позиции более важным во время сражений.

Помимо этого, октябрьское обновление добавило в игру новые украшения и ряд других изменений. Полное описание патча опубликовано на официальном сайте российской версии Throne and Liberty.