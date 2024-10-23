Вот вам и успех. Авторы суперпопулярной ММО Throne and Liberty объявили о масштабном сокращении разработчиков

В начале этого месяца состоялся глобальный релиз новой многопользовательской ролевой игры Throne and Liberty от студии NCSoft. Проект быстро завоевал популярность, собрав более 3 миллионов игроков только на серверах Европы и США. Это можно считать впечатляющим успехом для жанра ММО, однако даже такой результат не смог уберечь компанию от кризиса. NCSoft, включая команду разработчиков, ожидает масштабная волна увольнений.

Корейское издание Yonhap передало заявление представителей руководства NCSoft, которые связали сокращения с необходимостью проведения реструктуризации. Несмотря на успех последних релизов студии, включая Throne and Liberty, операционная прибыль компании упала на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Генеральные директора NCSoft, Ким Тэк Джин и Пак Бён Му, прокомментировали это решение следующим образом:

Мы рассмотрели различные альтернативы для преодоления текущей ситуации и обсудили их, но пришли к выводу, что одними временными мерами справиться не получится. В результате концентрации большей части рабочей силы и функций в штаб-квартире, финансовые показатели компании продолжают ухудшаться, что грозит сделать её хронически убыточной. Эта ситуация серьёзно подрывает изначальный творческий потенциал и дух соревнования NC.

Это уже вторая волна увольнений в этом году. Известно, что на данный момент компания уволила около 16 тысяч сотрудников, включая разработчиков, инженеров и менеджеров. Тем временем бесплатная Throne & Liberty стабильно входит в пятёрку лучших по количеству одновременных игроков в Steam, собирая в среднем 150 000 игроков, а пиковые значения достигают 200 000 одновременно.