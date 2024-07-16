Вышел трейлер для MMORPG Throne and Liberty, который посвятили гильдиям

Команда мировой версии онлайн-игры Throne and Liberty опубликовала трейлер, демонстрирующий возможности для гильдий. Также сегодня будет возможность загрузить клиент ОТК игры. Открытое бета-тестирование мировой версии Throne and Liberty начнется 18 июля в 20:00 по МСК.
Из видео становится понятно, что у участников гильдий будут возможности участвовать в различных активностях. Кооперативные подземелья, мировые боссы, сражения за Boonstone и Riftstone, позволяющие получить крутые бонусы и доступ к рейдовым противникам - это лишь некоторые из предстоящих возможностей.
Игроки также будут вовлечены в осады замков, где можно будет использовать гигантских големов, и защищать "караваны с налогами" от других игроков (во время ОТК этого ивента не будет).
Желающим присоединиться к гильдии рекомендуется посетить официальный дискорд-сервер Throne and Liberty. Предзагрузка клиента для ОТК станет доступна уже сегодня, 16 июля, в 20:00 по МСК. Скачать игру можно будет через Steam, однако для пользователей из России есть региональные ограничения, поэтому придется использовать аккаунты из других стран.
Полноценный релиз мировой версии Throne and Liberty на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на 17 сентября 2024 года.
ооооо завтра будем играть