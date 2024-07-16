Вышел трейлер для MMORPG Throne and Liberty, который посвятили гильдиям

Это многопользовательская ролевая онлайн игра, события которой разворачиваются в мире под названием Солизиум. Игрокам предоставлена полная свобода исследования — от вершин горных хребтов до глубочайших пещер и подземелий.

Мир полон опасностей, и выживание напрямую зависит от принимаемых решений. В PvP и PvE режимах придётся адаптироваться к меняющейся обстановке в зависимости от погоды, времени суток и действий других игроков. Путь к победе у каждого свой, но конечная цель одна — свергнуть нынешнего правителя Казара и занять трон, опередив соперничающие гильдии.

Для достижения цели можно выбрать из множества классов персонажей с уникальными умениями и характеристиками. Есть возможность создавать союзы с другими игроками или вести одиночную игру.