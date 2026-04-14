Закрытое бета-тестирование Throne and Liberty в России стартует 21 апреля

Издатель Astrum Entertainment объявил дату начала закрытого бета-тестирования Throne and Liberty — доступ к игре откроется 21 апреля. Вместе с этим стали известны подробности проведения теста, а также появились стартовые наборы для игроков, желающих подготовиться к запуску.

Throne and Liberty — это масштабная MMORPG с акцентом на гильдейские сражения и открытый бесшовный мир. Одной из ключевых особенностей проекта является гибкая система развития: здесь нет жёсткой привязки к классам, а роль персонажа определяется выбранным оружием, которое можно менять прямо в бою. Дополняют геймплей механики трансформации и взаимодействия с окружением, позволяющие адаптироваться к ситуации на поле боя.

Стартовые наборы дают участникам ЗБТ не только доступ к дополнительным бонусам, но и возможность заранее зарезервировать имя персонажа и название гильдии к релизу. В них также входят уникальные внутриигровые предметы, включая тематические амитоны, созданные специально для региональной версии.

Кроме того, в наборы входят:

Промокоды «Клятва братству» — ими можно поделиться с друзьями для получения сундука ускорения прогресса на ЗБТ, дополнительной награды после старта ОБТ и резерва имени персонажа.

«Благословение Солизиума» и уровни Боевого пропуска для ускоренной прокачки.

Уникальные морфы (бегущий, плавающий и летающий) и образы оружия.

Резерв названия гильдии (доступен только в наборе «Суверен»).

Подать заявку на участие в закрытом бета-тестировании можно на официальном сайте проекта. Полноценный релиз русскоязычной версии Throne and Liberty ожидается в 2026 году на платформах VK Play и Astrum Play.