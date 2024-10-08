Западная версия MMORPG Throne and Liberty уже привлекла более 3 млн игроков

MMORPG Throne and Liberty получившая релиз на западных рынках при участии Amazon Games уже набрала более 3 миллионов игроков. Игра, созданная на базе Unreal Engine 4 для PC, PlayStation 5, и Xbox Series S|X, привлекла значительное внимание игроков. За первые семь дней пользователи провели в мире Солизиума свыше 24 миллионов часов, в среднем по 8 часов на каждого игрока. Кроме того, игра стала популярной на Twitch, собрав более 11 миллионов часов просмотров.

Кристоф Хартманн, вице-президент Amazon Games, прокомментировал успех Throne and Liberty, отметив, что запуск стал результатом совместной работы с партнерами из NCSOFT и выразил надежду на дальнейший рост популярности игры. В будущем игроков ждут многочисленные обновления, в том числе первая осада замка.

По официальной дорожной карте игры, уже в ноябре состоятся крупные гильдейские события, такие как доставка налогов и осада замков. Также планируется запуск Arena Season 1 для режима 3v3, а также добавление новых кооперативных подземелий.

На корейских серверах Throne and Liberty уже появился новый регион под названием Таландр, где игроки могут использовать водные потоки для стратегических преимуществ в битвах. Также добавлены новые боссы, включая четырех полевых и двух архибоссов, а также новые механики: руны и резонанс трейтов. Все эти обновления будут добавлены в глобальную версию игры в будущем.