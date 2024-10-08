Западная версия MMORPG Throne and Liberty уже привлекла более 3 млн игроков

MMORPG Throne and Liberty получившая релиз на западных рынках при участии Amazon Games уже набрала более 3 миллионов игроков. Игра, созданная на базе Unreal Engine 4 для PC, PlayStation 5, и Xbox Series S|X, привлекла значительное внимание игроков. За первые семь дней пользователи провели в мире Солизиума свыше 24 миллионов часов, в среднем по 8 часов на каждого игрока. Кроме того, игра стала популярной на Twitch, собрав более 11 миллионов часов просмотров.
Кристоф Хартманн, вице-президент Amazon Games, прокомментировал успех Throne and Liberty, отметив, что запуск стал результатом совместной работы с партнерами из NCSOFT и выразил надежду на дальнейший рост популярности игры. В будущем игроков ждут многочисленные обновления, в том числе первая осада замка.
По официальной дорожной карте игры, уже в ноябре состоятся крупные гильдейские события, такие как доставка налогов и осада замков. Также планируется запуск Arena Season 1 для режима 3v3, а также добавление новых кооперативных подземелий.
На корейских серверах Throne and Liberty уже появился новый регион под названием Таландр, где игроки могут использовать водные потоки для стратегических преимуществ в битвах. Также добавлены новые боссы, включая четырех полевых и двух архибоссов, а также новые механики: руны и резонанс трейтов. Все эти обновления будут добавлены в глобальную версию игры в будущем.
Бедные фанаты ММОРПГ вынуждены играть во всякий мусор до выхода AoC еще несколько лет)
Да, игра откровенно мусор, но когда играть вообще не в чего в плане ММО и такое хайпует просто космос. Поиграл дней 5, контента пока 0, как говорится подождёмс.
так потому и хайпуют, что уже много лет в жанре не выходит ничего кроме серых и унылых однотипных гриндилок. Поэтому и ВоВ до сих пор жив, я бы в него поиграл если б это можно было делать без танцев с бубном с левых акков и за космические ценники)
А так оч жду эшес, ну и скоро в РД корпанк выходит - по мне так топовая ммошка, правда нишевая. Сильно не хайпанет :( Хотя там даже своя моба внутри и экстрактор типа таркова есть)
Эшес я думаю ток наши внуки поиграют, пока выглядит как скам века)
До выхода аос, если мы говорим об одном и том же - лет пять, учитывая как быстро разработка идёт.
Так их специально такими создают,основная проблема ММО колоссальная разница в развитии между опытными задротами сидящими по 10-20 часов в день,донаторами и средними игроками.Проще и выгоднее сделать короткоживущий проект с плохим балансом,собрать все сливки и начать сразу делать новую игру.
Очередная ММО, с чего вдруг такое внимание?
Старый гринд надоел, перешли на новый
хз даж..чтоб поиграть на своем казах аке стим.купил подписку на месц ЛагоФаст впн.и что в итоге.2 суток чистого онлайна.и пришел к выводу что игра.квест квест квест квест...чтота уже поднадоела....просвятите что в игре хорошего =)))
Ух сколько задротов.