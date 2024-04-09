На ПК вышел рогалик про некроманта под названием Throne of Bone

Рогалик-автобатлер Throne of Bone выпущен в раннем доступе для ПК. Здесь мы можем стать некромантом, создать свой замок и собрать армию нежити.

Игра предлагает шесть уникальных персонажей, более 60 видов миньонов, множество заклинаний, мощные артефакты и разнообразных противников. Мы также сможем восстановить свой замок.

Пока игра находится в раннем доступе, ее полноценный релиз ожидается через 4-8 месяцев. Разработчики планируют выпускать патчи, которые улучшат геймплей, добавят новый режим, исправят баги и внесут изменения в существующие системы.

До 15 апреля игру можно приобрести со скидкой 10% по цене 558 рублей на платформе Steam. Кроме того, у всех геймеров есть возможность бесплатно скачать демоверсию игры.