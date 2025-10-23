CD Projekt Red работает над обновлением, чтобы вернуть Thronebreaker: The Witcher Tales на Android и iOS

В честь седьмой годовщины выхода игры Thronebreaker: The Witcher Tales студия CD Projekt RED решила почтить память «королевы Мэвы Лирийской и победоносный поход Ривии» в истинном стиле «Ведьмака». Студия объявила на платформе X, что работает над обновлением, которое вернёт игру на мобильные устройства Android и iOS. Более подробная информация, включая патч и дату переиздания, пока не объявлена.

По указу королевы Лирии и Ривии Мэвы мы сегодня отмечаем седьмую годовщину её победоносной кампании по восстановлению контроля над своими владениями. Ура!



В честь этой годовщины мы работаем над обновлением, которое вернёт Thronebreaker: The Witcher Tales на Android и iOS. Подробности будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, что игра несколько лет была доступна на смартфонах и планшетах с Android и iOS (кроме ПК и консолей PS4, XOne и Nintendo Switch), но со временем в неё стало невозможно играть, что привело к её удалению из Google Play и App Store.

Теперь, благодаря анонсированному патчу, у игры есть шанс вернуться на мобильные платформы, вновь предложив поклонникам сюжетную кампанию в мире «Ведьмака», дополненную механиками, известными по «Гвинту».