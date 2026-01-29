Королева Мэва возвращается! CD Projekt RED вернули Thronebreaker: The Witcher Tales на Android и iOS

Студия CD Projekt RED сделала отличный подарок мобильным геймерам в честь седьмой годовщины выхода ролевой карточной игры Thronebreaker: The Witcher Tales. Разработчики официально объявили о триумфальном возвращении истории королевы Мэвы на платформы Android и iOS.

Игра, некогда тепло принятая фанатами «Гвинта», несколько лет была доступна на смартфонах и планшетах, но из-за технических проблем стала неиграбельной на современных устройствах. Это привело к ее удалению из цифровых магазинов Google Play и App Store, оставив в недоумении многих пользователей. Однако авторы не забросили проект и с октября 2025 года они усердно работали над обновлением, призванным вдохнуть новую жизнь в мобильную версию.

Теперь Thronebreaker: The Witcher Tales вновь можно найти в магазинах приложений. CD Projekt RED отмечает, что процесс повторной публикации может занять до 24 часов в некоторых регионах, поэтому просит фанатов периодически проверять доступность игры в течение дня.

«Кровная вражда» — это полноценная одиночная кампания во вселенной «Ведьмака», сочетающая исследование мира, принятие непростых решений и карточные сражения на базе механик «Гвинта». Это отличный шанс ознакомиться с историей сопротивления Лирии и Ривии против нильфгаардского вторжения, пока весь мир ждет новостей о The Witcher 4.