Минималистичная стратегическая игра Thronefall выйдет 2 августа ©

Компания GrizzlyGames объявила дату выхода Thronefall. Минималистичная стратегическая игра, созданная теми же людьми, стоящими за Islanders, выходит в Steam в раннем доступе 2 августа и идеально подойдет вам, если у вас нет времени на изучение сложных механик и вы просто хотите погрузиться в процесс принятия стратегических решений.

По словам представителей GrizzlyGames, Thronefall должна стать "классической стратегической игрой без излишней сложности". По словам студии, она любит стратегические игры, но у нее просто нет времени тратить сотни часов на то, чтобы научиться играть в них, поэтому Thronefall призвана отсеять лишнее и сосредоточиться на том, что действительно важно в стратегических играх.

Идея Thronefall проста: днем стройте базу, а ночью защищайте ее. Для этого необходимо управлять ресурсами, планировать свои действия, балансировать экономику и при этом совершенствовать имеющиеся технологии и оборудование.

GrizzlyGames стремится сократить количество ненужных дополнительных функций, не жертвуя при этом глубиной игры, поэтому, по словам студии, Вам все равно придется "найти правильный баланс" между защитой города и поддержанием его экономики. Вам также придется решать, какой подход выбрать в бою и на каких элементах обороны сосредоточиться в тот или иной момент.

Помимо объявления даты выхода Thronefall, компания GrizzlyGames также обновила демоверсию игры, которая в настоящее время доступна на странице Steam. По словам представителей студии, изменения включают в себя "ряд QOL-функций", а также исправление ошибок и другие доработки. Если вы пробовали игру и не были уверены, то сейчас самое время попробовать еще раз.

Thronefall выйдет на ПК через Steam 2 августа.