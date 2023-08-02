Минималистичная стратегия Thronefall стала доступна в раннем доступе Steam ©

Thronefall, минималистичная стратегия о защите своего маленького королевства без лишних сложностей, вышла сегодня в раннем доступе Steam. Стройте свою базу днем, а ночью защищайте ее до последнего вздоха.

Thronefall была долгожданной игрой - с момента анонса она пополнила более 200 000 списков желаний, поэтому мы очень рады сообщить вам, что последняя игра от GrizzlyGames (Islanders, Superflight) вышла! О, а мы уже упоминали (может быть, не раз?), что на Steam Deck она работает просто замечательно...

Сможете ли вы найти правильный баланс между экономикой и обороной? Нужно ли вам больше лучников, толще стены или дополнительная мельница? Будете ли вы держать врагов на расстоянии с помощью своего длинноствольного лука или броситесь на них верхом? Это будет тяжелая ночь, но нет ничего лучше, чем увидеть, как солнце встает над вашим маленьким королевством, чтобы прожить еще один день.