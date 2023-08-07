Создатели стратегии Thronefall ответили на самые популярные вопросы сообщества ©

На прошлой неделе, а именно 2 августа, в стадии раннего доступа на площадке Steam стала доступна весьма интересная стратегия Thronefall. С момента выхода игра стала получать множество положительных отзывов и не меньше разных вопросов от игроков, которые касаются дальнейшего развития проекта.

Студия GrizzlyGames выпустила небольшой FAQ, где ответила на самые популярные вопросы сообщества. Давайте же ознакомимся с самыми интересными из них: