Создатели стратегии Thronefall ответили на самые популярные вопросы сообщества

На прошлой неделе, а именно 2 августа, в стадии раннего доступа на площадке Steam стала доступна весьма интересная стратегия Thronefall. С момента выхода игра стала получать множество положительных отзывов и не меньше разных вопросов от игроков, которые касаются дальнейшего развития проекта.
Студия GrizzlyGames выпустила небольшой FAQ, где ответила на самые популярные вопросы сообщества. Давайте же ознакомимся с самыми интересными из них:
- Будет ли бесконечный режим?
Мы ответим осторожно: да. На текущем этапе мы не можем давать обещаний, но это было одной из самых часто запрашиваемых функций. Мы любим эту идею и считаем, что она отлично дополнит игру. Уверены, что сможем реализовать ее при наших ограниченных ресурсах, будучи командой разработчиков всего из двух человек, но нам еще предстоит выполнить некоторые исследования. Пожалуйста, будьте немного терпеливы, мы проведем некоторые эксперименты и посмотрим, что получится!
- Планируется порт для Linux для Thronefall?
К сожалению, нет. Однако, он должен работать нормально с использованием Steam Play / Proton. Мы также проверили его на Steam Deck и все работает очень хорошо.
- Будет ли многопользовательский или кооперативный режим?
Нет. Несмотря на то, что мы считаем, что это было бы действительно интересно, наше время и ресурсы, будучи всего лишь двумя людьми, к сожалению, очень ограничены. Разработка чего-либо многопользовательского, даже "только" локального, требует огромных затрат времени, и мы не хотим выпускать что-либо недоработанное.
- Стоит ли ждать редактор уровней и волн?
Нет. Редактор уровней определенно не будет, а редактор волн, скорее всего, тоже нет. Мы понимаем, что это может показаться простым для реализации, но на самом деле это не так. Это заберет большую часть нашего времени, и мы считаем, что сейчас есть более важные вещи, над которыми нам нужно работать. Помните также, что это потребует какой-то способ делиться созданиями и т.д., на что у нас пока нет достаточных ресурсов.
- Будет ли поддержка модификаций?
Поскольку мы вынуждены отказать во многих ваших просьбах, мы хотели бы хотя бы дать вам возможность сами реализовать некоторые из них. Обратите внимание, что нам нужно провести дополнительные исследования, прежде чем мы сможем подтвердить или обещать что-либо конкретное.
- Что произойдет во время раннего доступа?
Прямо сейчас мы работаем над небольшим обновлением с более удобными элементами интерфейса и балансировкой, которое появится примерно через 2 недели. После этого мы сосредоточимся на создании следующего уровня и большего контента. Мы будем продолжать отслеживать ваши отзывы и постараемся внедрить как можно больше из них в будущее развитие Thronefall.