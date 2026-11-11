Thronefall получила дополнение Craaghelm о войне гномов с механизмами

GrizzlyGames выпустила дополнение Craaghelm для минималистичной стратегии Thronefall. Оно демонстрирует новые карты, сражения, врагов, отряды, оружие и инструменты.

Игрокам предстоит защищать гномье королевство от армии Конструктов и возвращать родовые чертоги в глубине гор. В боях помогут древние герои и новые силы.

В дополнении появляются метатели топоров, дирижабли и автоматы, а также Техник, инженер осадных машин и призрачные гномьи воины. Новые преимущества, модификаторы и опасный ландшафт расширяют возможности обороны.

Craaghelm уже доступно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а версия для Nintendo Switch выйдет позже.