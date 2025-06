Платформер "Through the Nightmares" уже доступен в Steam и на консолях

Хардкорный платформер Through the Nightmares, который почти девять лет создавала Sandman Team, наконец вышел в Steam и на консолях PlayStation 4/5, Xbox One / Series X|S и Nintendo Switch. Издателем игры выступает украинская Pingle Studio.

Through the Nightmares - это хардкорный платформер, который не прощает ошибок, поэтому даже и не мечтайте пройти уровень, а всего их здесь 45, с первого (или хотя бы с десятого) раза. Основная фишка игры - механика изменения размера героя, которая позволяет попасть в узкие места, манипулировать объектами или избегать ловушек.

Игроки управляют Песчаным Человеком - духом, который должен спасти детей, заключенных Королем Кошмаров. Шесть оригинальных локаций игры - это живые миры детских снов и кошмаров.

Through the Nightmares переведена на 14 языков. По случаю релиза до 26 июня 2025 года игру можно приобрести в Steam со скидкой 10%