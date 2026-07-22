Анонсирована Thveit - скандинавский градостроительный симулятор с мифическими существами

Winter Cats Studios совместно с издательством Crytivo представили новый градостроительный симулятор, в котором геймплеем правят традиции и ритм повседневной жизни уютного поселения в мире ожившей сказки и скандинавской мифологии.

Боги, звери и духи в Твейт (Thveit) - это не просто фоновый элемент. Они играют активную роль в геймплее. Мифология - часть игрового мира:

Содержите в деревне настоящих драконов и общайтесь с ними.

Налаживайте отношения с обитающими в окружающих лесах троллями.

Постройте систему богов‑покровителей, способных кардинально изменить ход игры.

Превратите лесную поляну в сердце скандинавского мира в оживленное поселение, чтя природу и традиции. В Thveit ваша деревня развивается благодаря крепким связям между жителями, волшебными существами и принимаемым вами решениям.

Благополучие деревни зависит:

от труда жителей; вероисповедания населения; взаимодействия с мифическими существами; облика окружающего мира, который зависит от действий игрока.

Thveit не сосредоточена на боевых действиях, хотя атмосфера в игре может быть суровой и даже пугающей в ночное время. Но днем - это уютный мир скандинавской сказки. Исследование игрового мира Thveit не связано с боевыми действиями. Здесь вас ждут путешествия, движимые любопытством, торговлей и мифологией, а не завоеваниями.

Ключевые особенности игры Thveit:

Выращивайте драконов из яиц, стройте им жилища и превращайте их в стражей поселения.

Налаживайте отношения с троллями, которые бродят по лесам вокруг вашей деревни, обращаются с просьбами и могут поселиться возле ваших стен.

Выбирайте богов‑покровителей, изменяющих ход заданий, событий и рисков на протяжении всей игры.

Развивайте своё поселение до уровня, достойного того, чтобы ваш бог‑покровитель собственной персоной поселился среди своей паствы.

Выстраивайте многогранную экономику, сочетая земледелие, рыболовство, животноводство, ремёсла и торговлю.

Испытайте на себе смену времён года, влияющую на работу, торговлю и повседневную жизнь.

Направляйте поселенцев, учитывая их распорядок дня, потребности и социальные роли.

Взаимодействуйте с системой верований: ваши решения могут принести как благословение, так и суровые последствия.

Торгуйте с соседними землями и укрепляйте свою репутацию далеко за пределами родных краев.

Повышайте известность вашего поселения в игровом мире, развивая производство уникальных товаров.

От выбранного вами производства и сырья для добычи будет зависеть внешний вид вашего поселения.

Помните! Боги наблюдают за вами и реагируют на ваши действия.