Анонсирована Thveit - скандинавский градостроительный симулятор с мифическими существами

Winter Cats Studios совместно с издательством Crytivo представили новый градостроительный симулятор, в котором геймплеем правят традиции и ритм повседневной жизни уютного поселения в мире ожившей сказки и скандинавской мифологии.
Боги, звери и духи в Твейт (Thveit) - это не просто фоновый элемент. Они играют активную роль в геймплее. Мифология - часть игрового мира:
- Содержите в деревне настоящих драконов и общайтесь с ними.
- Налаживайте отношения с обитающими в окружающих лесах троллями.
- Постройте систему богов‑покровителей, способных кардинально изменить ход игры.
Превратите лесную поляну в сердце скандинавского мира в оживленное поселение, чтя природу и традиции. В Thveit ваша деревня развивается благодаря крепким связям между жителями, волшебными существами и принимаемым вами решениям.
Благополучие деревни зависит:
- от труда жителей;
- вероисповедания населения;
- взаимодействия с мифическими существами;
- облика окружающего мира, который зависит от действий игрока.
Thveit не сосредоточена на боевых действиях, хотя атмосфера в игре может быть суровой и даже пугающей в ночное время. Но днем - это уютный мир скандинавской сказки. Исследование игрового мира Thveit не связано с боевыми действиями. Здесь вас ждут путешествия, движимые любопытством, торговлей и мифологией, а не завоеваниями.
Ключевые особенности игры Thveit:
- Выращивайте драконов из яиц, стройте им жилища и превращайте их в стражей поселения.
- Налаживайте отношения с троллями, которые бродят по лесам вокруг вашей деревни, обращаются с просьбами и могут поселиться возле ваших стен.
- Выбирайте богов‑покровителей, изменяющих ход заданий, событий и рисков на протяжении всей игры.
- Развивайте своё поселение до уровня, достойного того, чтобы ваш бог‑покровитель собственной персоной поселился среди своей паствы.
- Выстраивайте многогранную экономику, сочетая земледелие, рыболовство, животноводство, ремёсла и торговлю.
- Испытайте на себе смену времён года, влияющую на работу, торговлю и повседневную жизнь.
- Направляйте поселенцев, учитывая их распорядок дня, потребности и социальные роли.
- Взаимодействуйте с системой верований: ваши решения могут принести как благословение, так и суровые последствия.
- Торгуйте с соседними землями и укрепляйте свою репутацию далеко за пределами родных краев.
- Повышайте известность вашего поселения в игровом мире, развивая производство уникальных товаров.
От выбранного вами производства и сырья для добычи будет зависеть внешний вид вашего поселения.
Помните! Боги наблюдают за вами и реагируют на ваши действия.