Thveit показала жизнь скандинавского поселения в новом трейлере перед тестированием

В ролике Thveit разработчики демонстрируют основные элементы уютного градостроительного симулятора: строительство домов, ферм, мастерских и портовых сооружений, управление поселенцами и развитие производственных цепочек. Особое внимание уделено смене времён года: игрокам придётся заранее готовить запасы и планировать работу общины, чтобы пережить суровую зиму.

Отдельная часть трейлера посвящена скандинавскому фольклору. Мифические существа здесь не просто противники: они могут стать соседями поселения, принести пользу или создать проблемы. Игрокам предстоит изучать их повадки, учитывать древние верования и заслуживать расположение богов. В игре также появятся морские путешествия, торговля и исследование островов.

Поводом для нового внимания к проекту стала подготовка разработчиков к открытому тестированию. Ранее Winter Cats Studios уже открыла регистрацию на закрытые испытания, а публичную демоверсию обещала представить позднее. При этом есть нюанс: доступные публикации связывают показанный ролик с официальным анонсом игры, состоявшимся 21 июля 2026 года, поэтому называть его совершенно новым трейлером пока нельзя.

Thveit разрабатывается для ПК и выйдет в Steam. Точная дата релиза пока не объявлена.