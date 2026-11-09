В градострое Thveit появятся дворы

Основываясь на отзывах игроков, полученных за последние несколько недель, разработчики работают над развитием системы усадеб и некоторых производственных построек. Представляем вам дворы!

Дворы делятся на две категории:

Дворы усадеб (Homestead Yards): в первую очередь они служат для украшения и дают больше свободы при планировке вашего поселения, а также обеспечивают небольшой дополнительный бонус к уровню комфорта.

Дворы производственных построек (Workplace Yards): предназначены для того, чтобы огородить такие объекты, как Байхейм (Byheim), Брюггхольм (Bryggholm) и недавно добавленный Эльдхус (Eldhus). Благодаря этому их будет гораздо проще выделить на фоне других построек в оживленных частях вашего поселения.

Дело в том, что у таких производственных построек есть собственный набор дополнений, и их размещение или перестановка в пределах рабочей зоны порой превращаются в настоящий хаос. Дворы помогут навести порядок и значительно упростят управление пространством!

Вскоре дворы усадеб станут не просто декоративным элементом. Команда работает над новыми механиками, благодаря которым поселенцы и кошки смогут проводить время на своих дворовых территориях. Кроме того, наконец-то появится подходящее место для лежанок для кошек!

Для усадеб наличие двора — дело добровольное, строить его не обязательно. А вот для некоторых производственных построек дворы являются обязательным элементом.

Еще несколько небольших штрихов, которые сделают ваши поселения по-настоящему живыми!