Вышел геймплейный трейлер скандинавского градостроя Thveit

Новый геймплейный трейлер Thveit уже вышел!

В нём показан игровой процесс и визуальная составляющая той версии игры, в которую вы могли поиграть во время недавнего плейтеста. Кроме того, разработчики добавили несколько новых функций, нововведений и других приятных сюрпризов, которые вы ещё не видели.

Если вам понравилось увиденное, будем очень признательны за лайк и репост! Это действительно помогает рассказать о Thveit большему количеству людей!

Спасибо всем вам за то, что проходите этот путь вместе с нами, и за вашу неизменную поддержку!