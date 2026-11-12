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Thveit TBA
Симулятор, Инди, Менеджер, Строительство, Вид сверху, Фэнтези, Песочница
7 5 оценок

Вышел геймплейный трейлер скандинавского градостроя Thveit

Crytivo Team Crytivo Team Официальный аккаунт

Новый геймплейный трейлер Thveit уже вышел!

В нём показан игровой процесс и визуальная составляющая той версии игры, в которую вы могли поиграть во время недавнего плейтеста. Кроме того, разработчики добавили несколько новых функций, нововведений и других приятных сюрпризов, которые вы ещё не видели.

Если вам понравилось увиденное, будем очень признательны за лайк и репост! Это действительно помогает рассказать о Thveit большему количеству людей!

Спасибо всем вам за то, что проходите этот путь вместе с нами, и за вашу неизменную поддержку!

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