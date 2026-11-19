Разработчики из Winter Cats Studios анонсировали начало записи игроков на игровое тестирование скандинавского градостроительного симулятора Thveit.

Это ваш шанс лично познакомиться с Thveit: исследовать его просторы, построить собственное поселение, управлять ресурсами и погрузиться в атмосферу скандинавского фольклора.

Что нужно знать перед началом

Это раннее игровое тестирование — разработка Thveit еще в самом разгаре. На данный момент игровой процесс рассчитан примерно на 3–6 часов — продолжительность зависит от вашего стиля игры и того, насколько вам нравится экспериментировать с доступными механиками. В игре есть что исследовать, но контента и функций пока немного; вы можете столкнуться с ошибками, незавершенными элементами или отдельными несостыковками.

еще в самом разгаре. На данный момент игровой процесс рассчитан примерно на 3–6 часов — продолжительность зависит от вашего стиля игры и того, насколько вам нравится экспериментировать с доступными механиками. В игре есть что исследовать, но контента и функций пока немного; вы можете столкнуться с ошибками, незавершенными элементами или отдельными несостыковками. Интерфейс и удобство использования : мы постоянно работаем над улучшением интерфейса. Некоторые его части сейчас переделываются, поэтому не удивляйтесь, если встретите недоработки, незаконченные макеты или даже стандартные кнопки движка Unity!

: мы постоянно работаем над улучшением интерфейса. Некоторые его части сейчас переделываются, поэтому не удивляйтесь, если встретите недоработки, незаконченные макеты или даже стандартные кнопки движка Unity! Путешествия : наша система путешествий — относительно новая разработка, которая еще дорабатывается. Контента в ней пока немного, но мы активно его расширяем.

: наша система путешествий — относительно новая разработка, которая еще дорабатывается. Контента в ней пока немного, но мы активно его расширяем. Скандинавский фольклор : в этой версии вы встретите двух мифических существ, а также представителей местной фауны. Мы уже работаем над добавлением новых существ и других интересных находок!

: в этой версии вы встретите двух мифических существ, а также представителей местной фауны. Мы уже работаем над добавлением новых существ и других интересных находок! Вера: система веры находится на ранней стадии разработки. У нас большие планы на нее, и мы предпочитаем уделить время тому, чтобы сделать всё как следует, а не добавлять в игру «сырой» функционал.

Помогите нам создать Thveit!

Ваши отзывы невероятно важны для нас, особенно на данном этапе разработки. Будь то мелкое неудобство в интерфейсе, предложение по игровому процессу, трудности с прогрессом или серьезная ошибка — мы будем рады узнать о них.

Если вы столкнетесь с какими-либо значимыми проблемами:

Воспользуйтесь кнопкой «Help Shape Thveit» («Помогите создать Твейт») в игровом меню, чтобы отправить нам свой отзыв.

Winter Cats Studios — маленькая команда из троих разработчиков, и любой ваш отзыв помогает принимать верные решения относительно дальнейшего развития Thveit.

Спасибо, что вы с нами и помогаете развивать Thveit!

Thveit в Steam