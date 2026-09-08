Tianji: Shadow of the Ancients - пошаговая RPG о тайнах династии Тан выйдет в 2027 году на консолях и PC

Justdan International анонсировала Tianji: Shadow of the Ancients — пошаговую ролевую игру собственной разработки, режиссёром которой выступил «отец серии Xuan-Yuan Sword». Релиз запланирован на 2027 год для PlayStation 5, Switch 2, Switch и PC. В Steam игра будет доступна с поддержкой английского, японского, традиционного китайского и упрощённого китайского языков.

События разворачиваются в эпоху Тяньбао династии Тан. Главным героем станет Шангуань Шуо, страдающий амнезией и пытающийся восстановить воспоминания о собственном прошлом. В начале истории он оказывается в крепости таинственного Ордена Сюаньсинь, имея при себе лишь рыбный жетон Гвардии Тяньцзи и загадочную маску. Постепенно поиски собственной личности приводят героя к масштабному заговору.

Одной из главных особенностей Tianji: Shadow of the Ancients станет боевая система, которая сочетает пошаговые сражения с механиками комбо. Игрокам предстоит использовать цепочки навыков, атаковать уязвимые точки противников, применять навыки преследования и выполнять блокирующие контратаки. На карте враги будут видимыми, поэтому можно самостоятельно решать, вступать ли в бой. Более слабых противников при значительном преимуществе в уровне можно будет уничтожать мгновенно.

Исследование мира также не ограничится перемещением по карте. Игроки смогут лазать, плавать и решать головоломки, связанные с окружением. В городах разрешат свободно переключаться между днём и ночью, что будет влиять на доступные события и некоторые находки.

Визуальной основой проекта станет детализированная 2D-графика, нарисованная от руки и вдохновлённая традиционной китайской пейзажной живописью. Отдельное внимание разработчики уделяют архитектуре, одежде, флоре и фауне эпохи.

В путешествии Шангуань Шуо встретит различных спутников. Они смогут не только участвовать в сражениях, но и помогать с приготовлением еды, улучшением снаряжения, модернизацией ядер и торговлей редкими предметами. Их собственные сюжетные линии будут постепенно раскрывать характеры персонажей и развивать доступные им полезные навыки.