Экономика Tibia породила класс виртуальных риелторов, зарабатывающих на спекуляциях домами

В классической многопользовательской ролевой игре Tibia сформировался отдельный тип игроков, полностью отказавшихся от традиционной прокачки уровней и сражений с боссами ради торговли виртуальной недвижимостью. Предприимчивые пользователи превратили механику владения жильем в прибыльный бизнес, построенный на перепродаже ценных участков обеспеченным гильдиям и коллекционерам.

О существовании специализированных риелторов внутри игровых миров рассказал ветеран проекта и стример Бруно под псевдонимом Brunao Charlovinhoo во время участия в фанатском шоу Tibia Faces автора Андре Гузелы. По словам ветерана, на перенаселенных серверах вроде Ombra некоторые геймеры сделали операции с недвижимостью своей основной деятельностью, проводя все игровое время на официальных аукционах.

Схема заработка строится на непрерывном мониторинге рынка и оперативном выкупе освобождающихся лотов. Риелторы отслеживают забытые дома, владельцы которых перестали оплачивать ежемесячную аренду или забросили персонажей, выигрывают первичные торги за минимальные суммы, а затем выставляют владения на вторичную продажу с многократной наценкой.

На сервере Ombra есть человек, действующий как полноценный риелтор по недвижимости. Он скупает дома, непрерывно отслеживает рынок и затем продает квадратные метры значительно дороже, делая на этом состояние. Совершенно необязательно упираться в общепринятый метагейм и бесконечную охоту, чтобы находить интерес и выгоду в виртуальном мире.

- Бруно Brunao Charlovinhoo, ветеран Tibia и стример

Спрос на элитные квадратные метры в центральных городах вроде Thais, Venore или Edron остается стабильно высоким на протяжении десятилетий. Внутриигровые особняки служат главным показателем статуса для лидеров доминирующих альянсов, где на открытых для всеобщего обозрения витринах выставляются редчайшие предметы экипировки, трофеи с мировых боссов и реликвии стоимостью в тысячи реальных долларов.

Получаемая прибыль в золоте и премиальной валюте Tibia Coins легко интегрируется в общую экономику проекта. Поскольку монеты свободно обращаются на рынке, используются для приобретения прокачанных персонажей в сервисе Char Bazaar или обмениваются между участниками сообщества, успешные спекуляции квадратными метрами приносят доход, сопоставимый с реальной работой.

Студия CipSoft не препятствует спекуляциям и поддерживает официальную систему передачи прав владения между персонажами через веб-интерфейс. При этом обязательная ежемесячная арендная плата за каждый дом непрерывно выводит золотые монеты из оборота, помогая сдерживать инфляцию в экономиках густонаселенных серверов.