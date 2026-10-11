Создатель софта для Tibia раскрыл изнанку теневого рынка и бразильских ферм

Индустрия автоматизации игрового процесса в культовой сетевой ролевой игре Tibia уже много лет функционирует как теневой бизнес с международным разделением труда. Создатель популярного программного обеспечения для автоматической прокачки Доминик, известный в фанатском сообществе как Kurasiok, выступил на подкасте канала Gorgo Gaming и раскрыл подробности коммерциализации нелегального софта. Изначально разработчик занимался созданием скриптов исключительно как техническим хобби после возвращения в игру в 2022 году и распространял наработки бесплатно.

Ситуация резко изменилась после того, как исходный код попал в руки предприимчивого игрока из Южной Америки. Сторонний пользователь без ведома автора запустил продажи чужой программы, построив локальную коммерческую схему. Столкнувшись с подобным паразитизмом, Доминик принял решение официально монетизировать проект и ввести платную систему лицензирования.

Решение продавать софт пришло в тот момент, когда выяснилось, что некий делец из Бразилии уже начал торговать бесплатным ботом на местном рынке.

- Доминик Kurasiok, разработчик софта для Tibia

После перехода на платную основу география клиентской базы быстро поляризовалась. По статистике автора утилиты, около 85% всех активных покупателей составили именно бразильские пользователи. Этот регион исторически славится развитым рынком торговли золотом и виртуальными ценностями, поэтому спрос на автоматизацию там носит сугубо прагматичный характер.

Разработчик отметил принципиальную разницу между европейскими и южноамериканскими потребителями читерского софта. Пользователи из Польши традиционно предпочитали комплексные и дорогие решения вроде CloudBot, требующие долгой настройки для спасения персонажей высокого уровня. Бразильская же аудитория требовала примитивного алгоритма, который запускается в 1 клик, отправляет героя бить слабых монстров и стабильно складирует добычу.

Собранные ботами ресурсы и прокачанные герои регулярно выводятся на официальную торговую площадку Char Bazaar, интегрированную разработчиками из CipSoft прямо на сайт игры. Ботоводческие фермы превратились в конвейер, где персонажи быстро достигают нужного уровня и продаются другим игрокам за премиальную валюту, которая затем обналичивается на черном рынке. Риск получить блокировку учетной записи при этом полностью перекладывается на плечи конечных покупателей.

В настоящее время создатель программы сосредоточился на тестировании обновленной версии пиксельного бота с закрытым циклом возврата в город и сдачи добычи. Чтобы не привлекать внимание систем защиты BattlEye и разработчиков из CipSoft, проект переведен в приватный статус без массовых продаж, так как взрывной рост клиентской базы всегда ускоряет реакцию античита.