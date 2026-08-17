Актриса захвата движений Tides of Annihilation подтвердила: героиню озвучивает голос Грейс из Resident Evil Requiem

Актриса Анджела Сант'Альбано, исполнившая роль Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem, станет новой английской актрисой озвучивания главной героини Tides of Annihilation — Гвендолин.

Ранее от роли отказалась Дженнифер Инглиш, известная по Baldur’s Gate 3 и Clair Obscur: Expedition 33. Актриса объяснила решение необходимостью уделить больше внимания физическому и ментальному здоровью, однако продолжила сотрудничество с разработчиками в качестве консультанта. При этом именно Инглиш помогла команде найти подходящую замену.

Подтверждением стала реакция Дженнифер Прайм — актрисы захвата движений Гвендолин. На вопрос о том, действительно ли Сант’Альбано получила роль, Прайм ответила утвердительно, добавив шутку о том, что теперь ей не придётся кричать «ЛЕОН!». При этом Прайм уточнила, что Сант’Альбано занимается именно озвучкой, а не motion capture.

Официально новую актрису должны представить в рамках материалов к Gamescom 2026. Именно там игроки впервые услышат обновлённую английскую озвучку Гвендолин в демоверсии Tides of Annihilation.