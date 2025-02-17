Атмосферные концепт-арты, зрелищные скриншоты и интересные детали из экшена Tides of Annihilation

Разработчики Eclipse Glow Studio раскрыли новые детали своего амбициозного экшена Tides of Annihilation, который переносит игроков в разрушенный Лондон, наполненный мистикой и артурианскими легендами. Помимо свежих подробностей, команда показала впечатляющие концепт-арты и скриншоты, подчеркивающие контраст между современным городом, охваченным хаосом, и фантастическим средневековым миром.
В центре сюжета Tides of Annihilation — воительница Гвендолин, обладающая силой призывать спектральных рыцарей, каждый из которых выполняет свою боевую роль. Игрокам предстоит путешествовать между двумя измерениями:
- Современный Лондон — улицы, знакомые каждому, но искаженные мистическим катаклизмом. Полуразрушенные здания, горящие автомобили и пугающие силуэты врагов создают атмосферу хаоса и упадка.
- Средневековое королевство — величественные замки, висящие в облаках, рыцарские крепости и руины, пропитанные древней магией.
На новых арт-изображениях разработчики продемонстрировали эту двойственность миров: мрачные руины современности резко контрастируют с грандиозной архитектурой фэнтезийного королевства.
Одним из ключевых элементов геймплея станут колоссальные рыцари, бродящие по Лондону. Эти гиганты не просто украшают фон, а являются интерактивными объектами. Гвендолин сможет взбираться по их телам, исследовать их поверхности и сражаться с ними, что добавляет уникальный вертикальный геймплей.
Разработчики также подтвердили, что на PS5 Pro игра получит улучшенный графический режим с повышенной четкостью, трассировкой лучей и стабильными 60 FPS.
Напомним, что Tides of Annihilation была представлена на State of Play и уже успела вызвать интерес у поклонников экшен-игр. Подробности анонса можно найти здесь:
Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, но точная дата релиза пока не объявлена.
Россия же дружит с Китаем и тут такой провал с русским языком,зато западная есть и не только
ну в дальнейшей перспективе. студии разные бывают допустим есть игры в стиме которые только на китайском
такое бывает до релиза не пишут все языки, как заглушка
Что значит "дружит" и как это связано с этой игрой? Типа им сверху говорят, что русский надо обязательно включить в игру, так как мы "дружим" или они сами думают о "друзьях".
Да, именно так. Кидалово с русским языком странно вообще, им пофиг на СНГ вообще, это ошибка с их стороны и ты согласен со мной, Русский язык просто ОБЯЗАН быть!его много кто в странах СНГ ставит!
Ты не вкурсе у них же есть какой нить китайский сайт с игрой официальный?хочу им письмо отправить на личную и рабочую почту (прозапас) Если найдешь, заранее спасибо. Просто кинь сюда ссылку а я потом все напишу. (ГУГЛ переводчик имею в виду :))) )
вообще както на VALKYRIE ELYSIUM от шкварок похоже не ахти игра
А почему тебя уже задизнули?и за что?я тебе лайк поставил, и не буду скрывать
Наверное за некорректно сравнение.
трейлер зацепил посмотрим какой получится
Надеюсь, что за Мордред тоже будет возможность поиграть. Арт в центре (с двумя версиями Лондона) на это вроде как намекает.
По скриншотам мне показалось игра чуть похожа на Elden Ring.
Зрелищные камшоты
Заколебал Лондон в играх уже... Где Бирмингем или Манчестер например? Или Эдинбург с Глазго?
Если разрабы из Лондона, то и делают про свой родной город
Разрабы из Китая же судя по адресу их официального сайта найма работы или что случилось не понимаю
Стоп реально откуда инфа что они из Лондона,я думал это китайская студия типо там еще китайская в стиме озвучка будет вместе с англ
Я не утверждал что разрабы из Лондона, я сказал "Если"
Это слешер
там вышло и 11 минут геймплея, но новостники PG в упор не увидили
Его почему-то в "Мнениях" опубликовали https://www.playground.ru/tides_of_annihilation/opinion/krasivaya_devushka_posredi_razrushennogo_mira_v_gejmplejnom_rolike_fentezijnogo_ekshena_tides_of_annihilation-1753126
Оо да, давайте ещё десятки тысяч наклепаем солс лайков, их же так не хватает)
Hellgate London напомнило, поживем увидем, что это такое. Больше всего заинтересовали колоссальные боссы, эдакий Shadow Of Colosus в Лондоне. Цветовая атмосфера на артах более мрачная, чем на ярких скриншотах. Это пока вызывает вопросы.
Не совсем понятно зачем в Лондон азиатщину напихали, в трейлере я видел и чувака с катаной и война в китайских доспехах с китайской глефой, создаёт какой-то дисонанс, если уж делаете игру про Лондон, то делайте нормально.
Данная игра не доступна на территории РФ, а так же не имеет поддержку русского языка. Хотя казалось бы, да? Вроде бы Китай, вроде бы "соседские друзья на бумаге" из которой вышла во многом знаковый проект для игровой индустрии в целом, под названием Black Myth: Wukong который был доступен всем и каждому, и особенности в РФ. Казалось бы, в чём прикол? Почему одна игра из Китая доступна, а другая нет? Чем же Eclipse Glow Games (Tides of Annihilation) отличается от Game Science (Black Myth: Wukong)? Вроде бы обе спонсировались гос-конторами? Но где собака зарыта? В рофл в том, что в случае Game Science, она спонсировалась Tianjin Hero Financial Holding Technology с 17-22 год которая приобрела 19% акций компании и в 22м году продала свои акции, после Tencent подсосалась которая смогла приобрести 5% акций Game Science, при этом студия сохранила свою независимость над собой и над своим продуктом. Именно благодаря этому Black Myth: Wukong по решению самих разработчиков обзавелась русским, а так же релизом на территории РФ. Но как дела обстоят с Eclipse Glow Games? Это нужно спрашивать у Tencent, которая владеет большим % акций данной студии, а так же контроль над ней. Ибо Tencent решает где и как Tides of Annihilation продаваться, а так же зная любовь к западу (кошельков) и боязнь каких-либо санкций с их стороны вопросы все должны сами отпасть. А так один хрен, эти запреты мы обойдём.
А никто не хочет сказать, насколько низкобюджетным было начало в представленном геймлпее, а-ля Доктор Стрэндж.
Очередной телка-слэшер в красивой обертке. Нужно возрадоваться видимо, но нет.
Трудно радоваться красивой ГГ, когда больше по мужикам. Сочувствую=(
То, что ты дурочек мог бы и не палить. Просто минуснул и пошел дальше.
Предпочитаешь трансгендер-РПГ в страшной обертке? Интересный вкус.