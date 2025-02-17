Атмосферные концепт-арты, зрелищные скриншоты и интересные детали из экшена Tides of Annihilation

Разработчики Eclipse Glow Studio раскрыли новые детали своего амбициозного экшена Tides of Annihilation, который переносит игроков в разрушенный Лондон, наполненный мистикой и артурианскими легендами. Помимо свежих подробностей, команда показала впечатляющие концепт-арты и скриншоты, подчеркивающие контраст между современным городом, охваченным хаосом, и фантастическим средневековым миром.

В центре сюжета Tides of Annihilation — воительница Гвендолин, обладающая силой призывать спектральных рыцарей, каждый из которых выполняет свою боевую роль. Игрокам предстоит путешествовать между двумя измерениями:

Современный Лондон — улицы, знакомые каждому, но искаженные мистическим катаклизмом. Полуразрушенные здания, горящие автомобили и пугающие силуэты врагов создают атмосферу хаоса и упадка.

Средневековое королевство — величественные замки, висящие в облаках, рыцарские крепости и руины, пропитанные древней магией.

На новых арт-изображениях разработчики продемонстрировали эту двойственность миров: мрачные руины современности резко контрастируют с грандиозной архитектурой фэнтезийного королевства.

Одним из ключевых элементов геймплея станут колоссальные рыцари, бродящие по Лондону. Эти гиганты не просто украшают фон, а являются интерактивными объектами. Гвендолин сможет взбираться по их телам, исследовать их поверхности и сражаться с ними, что добавляет уникальный вертикальный геймплей.

Разработчики также подтвердили, что на PS5 Pro игра получит улучшенный графический режим с повышенной четкостью, трассировкой лучей и стабильными 60 FPS.

Напомним, что Tides of Annihilation была представлена на State of Play и уже успела вызвать интерес у поклонников экшен-игр. Подробности анонса можно найти здесь:

Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, но точная дата релиза пока не объявлена.