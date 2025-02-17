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Tides of Annihilation 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.1 53 оценки

Атмосферные концепт-арты, зрелищные скриншоты и интересные детали из экшена Tides of Annihilation

Gutsz
Новости

Разработчики Eclipse Glow Studio раскрыли новые детали своего амбициозного экшена Tides of Annihilation, который переносит игроков в разрушенный Лондон, наполненный мистикой и артурианскими легендами. Помимо свежих подробностей, команда показала впечатляющие концепт-арты и скриншоты, подчеркивающие контраст между современным городом, охваченным хаосом, и фантастическим средневековым миром.

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В центре сюжета Tides of Annihilation — воительница Гвендолин, обладающая силой призывать спектральных рыцарей, каждый из которых выполняет свою боевую роль. Игрокам предстоит путешествовать между двумя измерениями:

  • Современный Лондон — улицы, знакомые каждому, но искаженные мистическим катаклизмом. Полуразрушенные здания, горящие автомобили и пугающие силуэты врагов создают атмосферу хаоса и упадка.
  • Средневековое королевство — величественные замки, висящие в облаках, рыцарские крепости и руины, пропитанные древней магией.

На новых арт-изображениях разработчики продемонстрировали эту двойственность миров: мрачные руины современности резко контрастируют с грандиозной архитектурой фэнтезийного королевства.

Одним из ключевых элементов геймплея станут колоссальные рыцари, бродящие по Лондону. Эти гиганты не просто украшают фон, а являются интерактивными объектами. Гвендолин сможет взбираться по их телам, исследовать их поверхности и сражаться с ними, что добавляет уникальный вертикальный геймплей.

Разработчики также подтвердили, что на PS5 Pro игра получит улучшенный графический режим с повышенной четкостью, трассировкой лучей и стабильными 60 FPS.

Напомним, что Tides of Annihilation была представлена на State of Play и уже успела вызвать интерес у поклонников экшен-игр. Подробности анонса можно найти здесь:

Шикарные девушки, эпичные боссы и потрясающая графика: на State of Play анонсировали экшен Tides of Annihilation

Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, но точная дата релиза пока не объявлена.

60
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
FerociousKit

Россия же дружит с Китаем и тут такой провал с русским языком,зато западная есть и не только

6
Alex40001

ну в дальнейшей перспективе. студии разные бывают допустим есть игры в стиме которые только на китайском

13
OneTweak

такое бывает до релиза не пишут все языки, как заглушка

7
ZAUSA

Что значит "дружит" и как это связано с этой игрой? Типа им сверху говорят, что русский надо обязательно включить в игру, так как мы "дружим" или они сами думают о "друзьях".

2
FerociousKit ZAUSA

Да, именно так. Кидалово с русским языком странно вообще, им пофиг на СНГ вообще, это ошибка с их стороны и ты согласен со мной, Русский язык просто ОБЯЗАН быть!его много кто в странах СНГ ставит!

-3
FerociousKit ZAUSA

Ты не вкурсе у них же есть какой нить китайский сайт с игрой официальный?хочу им письмо отправить на личную и рабочую почту (прозапас) Если найдешь, заранее спасибо. Просто кинь сюда ссылку а я потом все напишу. (ГУГЛ переводчик имею в виду :))) )

-1
Alex40001

вообще както на VALKYRIE ELYSIUM от шкварок похоже не ахти игра

2
FerociousKit

А почему тебя уже задизнули?и за что?я тебе лайк поставил, и не буду скрывать

6
Ди Гы FerociousKit

Наверное за некорректно сравнение.

0
ALEX-220

трейлер зацепил посмотрим какой получится

1
Kreliann

Надеюсь, что за Мордред тоже будет возможность поиграть. Арт в центре (с двумя версиями Лондона) на это вроде как намекает.

0
Taga_m

По скриншотам мне показалось игра чуть похожа на Elden Ring.

0
Кирилл Холмогоров

Зрелищные камшоты

0
Agent Qracle

Заколебал Лондон в играх уже... Где Бирмингем или Манчестер например? Или Эдинбург с Глазго?

0
AndralStormborn

Если разрабы из Лондона, то и делают про свой родной город

-2
FerociousKit AndralStormborn

Разрабы из Китая же судя по адресу их официального сайта найма работы или что случилось не понимаю

1
FerociousKit AndralStormborn

Стоп реально откуда инфа что они из Лондона,я думал это китайская студия типо там еще китайская в стиме озвучка будет вместе с англ

0
AndralStormborn FerociousKit

Я не утверждал что разрабы из Лондона, я сказал "Если"

-2
Комментарий удален
Kreliann

Это слешер

1
Snake Snaake Snaaaaaake

там вышло и 11 минут геймплея, но новостники PG в упор не увидили

0
Kreliann

Его почему-то в "Мнениях" опубликовали https://www.playground.ru/tides_of_annihilation/opinion/krasivaya_devushka_posredi_razrushennogo_mira_v_gejmplejnom_rolike_fentezijnogo_ekshena_tides_of_annihilation-1753126

0
fcn_maks

Оо да, давайте ещё десятки тысяч наклепаем солс лайков, их же так не хватает)

0
FatalleZ

Hellgate London напомнило, поживем увидем, что это такое. Больше всего заинтересовали колоссальные боссы, эдакий Shadow Of Colosus в Лондоне. Цветовая атмосфера на артах более мрачная, чем на ярких скриншотах. Это пока вызывает вопросы.

-1
EuphoricGaspar

Не совсем понятно зачем в Лондон азиатщину напихали, в трейлере я видел и чувака с катаной и война в китайских доспехах с китайской глефой, создаёт какой-то дисонанс, если уж делаете игру про Лондон, то делайте нормально.

-1
Ди Гы

Данная игра не доступна на территории РФ, а так же не имеет поддержку русского языка. Хотя казалось бы, да? Вроде бы Китай, вроде бы "соседские друзья на бумаге" из которой вышла во многом знаковый проект для игровой индустрии в целом, под названием Black Myth: Wukong который был доступен всем и каждому, и особенности в РФ. Казалось бы, в чём прикол? Почему одна игра из Китая доступна, а другая нет? Чем же Eclipse Glow Games (Tides of Annihilation) отличается от Game Science (Black Myth: Wukong)? Вроде бы обе спонсировались гос-конторами? Но где собака зарыта? В рофл в том, что в случае Game Science, она спонсировалась Tianjin Hero Financial Holding Technology с 17-22 год которая приобрела 19% акций компании и в 22м году продала свои акции, после Tencent подсосалась которая смогла приобрести 5% акций Game Science, при этом студия сохранила свою независимость над собой и над своим продуктом. Именно благодаря этому Black Myth: Wukong по решению самих разработчиков обзавелась русским, а так же релизом на территории РФ. Но как дела обстоят с Eclipse Glow Games? Это нужно спрашивать у Tencent, которая владеет большим % акций данной студии, а так же контроль над ней. Ибо Tencent решает где и как Tides of Annihilation продаваться, а так же зная любовь к западу (кошельков) и боязнь каких-либо санкций с их стороны вопросы все должны сами отпасть. А так один хрен, эти запреты мы обойдём.

-2
JustA_NiceGuy

А никто не хочет сказать, насколько низкобюджетным было начало в представленном геймлпее, а-ля Доктор Стрэндж.

-3
Boalgen

Очередной телка-слэшер в красивой обертке. Нужно возрадоваться видимо, но нет.

-3
GoliafJx

Трудно радоваться красивой ГГ, когда больше по мужикам. Сочувствую=(

1
Boalgen GoliafJx

То, что ты дурочек мог бы и не палить. Просто минуснул и пошел дальше.

0
Kreliann

Предпочитаешь трансгендер-РПГ в страшной обертке? Интересный вкус.

0