Авторы экшена Tides of Annihilation намекают на участие в летних презентациях. Дату игры могут назвать на State of Play

Конец весны традиционно становится временем загадок и интриг в преддверии глобальных игровых шоу, и маркетинговая команда ожидаемого экшена Tides of Annihilation не стала исключением. Сегодня официальный профиль игры опубликовал крайне интригующий твит, в котором фанаты моментально разглядели намек на скорый и долгожданный официальный анонс даты выхода на одном из главных мероприятий компании Sony.

Твит содержит обращение некоего странного рыцаря, вежливо пытающегося сориентироваться на местности:

Простите... ужасно извиняюсь... можно задать вам один быстрый вопрос? Я тут разыскиваю весьма важную группу рыцарей. Они выглядели довольно героически, отлично экипированными, и, похоже, куда-то очень спешили... И хотя городская транспортная система весьма обширна и невероятно запутанна, я абсолютно уверен: прямо сейчас я подбираюсь всё ближе....

Геймеры нашли весьма забавным и контрастным тон героя, учтиво задающего свои вопросы «посреди всеобщего городского апокалипсиса». Впрочем, наибольшее количество лайков и одобрения под сообщением собрали прагматичные поклонники, которые увидели в словах «Я подбираюсь всё ближе» не лорную загадку, а завуалированное подтверждение грядущего анонса. В комментариях геймеры массово стали оставлять сообщения формата: «Увидимся второго июня!». Очевидно, что столь нетривиальное сообщение приурочено к летним презентациям, которые пройдут уже в начале следующего месяца.

Самое первое крупное игровое шоу начнется уже 2 июня в 22:00 по московскому времени. В это время пройдет масштабная трансляция Sony PlayStation — State of Play. Японский гигант подтвердил проведение объемного часового шоу.