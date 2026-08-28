"Для меня это честь": звезда Resident Evil Requiem высказалась о замене Дженнифер Инглиш в Tides of Annihilation

Актриса Анджела Сант’Альбано, известная по роли Грейс в хорроре Resident Evil Requiem, официально подтвердила, что исполнит главную роль Гвендолин в грядущем экшене Tides of Annihilation. Слухи о ее участии ходили с тех пор, как стало известно, что проект покинула Дженнифер Инглиш (Baldur’s Gate 3, Clair Obscur: Expedition 33), но официальное объявление прозвучало только во время шоу Gamescom Opening Night Live. В эмоциональном видео в соцсетях Сант’Альбано призналась:

Я невероятно взволнована и глубоко польщена тем, что наконец могу официально заявить: я исполню роль Гвен. Это та героиня, которую я действительно люблю. Она полна сомнений, постоянно спрашивает себя, достаточно ли она хороша, но при этом страх не мешает ей двигаться вперед. Все, что она делает, движимо любовью к сестре и родине, и именно это делает ее силу такой человечной. Получить возможность встать на ее место, противостоять потусторонним полубогам и командовать Рыцарями Круглого Стола - это настоящая привилегия.

Поклонники уже заметили, что характер Гвендолин перекликается с образом Грейс Эшкрофт из Resident Evil Requiem - роли, которая, по мнению многих, принесет Сант’Альбано множество наград по итогам года. Актриса также поблагодарила свою предшественницу:

Спасибо тебе, Дженнифер, за щедрость, доброту и поддержку на всем этом пути. Для меня честь нести историю Гвен дальше.

Релиз Tides of Annihilation пока не назначен, однако, судя по последнему трейлеру и предыдущим работам новой звезды, фанаты могут не волноваться за судьбу игры - персонаж точно в надежных руках.