Дженнифер Инглиш отказалась от роли в Tides of Annihilation из-за проблем со здоровьем

Английская актриса Дженнифер Инглиш отказалась от роли главной героини в игре Tides of Annihilation от Eclipse Glow Games из-за проблем со здоровьем. Разработчик объявил об этом 17 июля 2026 года, чуть более чем через год после того, как игра была впервые представлена ​​на презентации Sony State of Play в феврале 2025 года.

Как сообщается в заявлении на официальном аккаунте игры на X, Инглиш больше не будет озвучивать главную героиню, Гвендолин, по «личным причинам, связанным со здоровьем». Однако она продолжит оказывать поддержку проекту в качестве консультанта.

В начале июня Инглиш сообщила Eclipse Glow Games, что не сможет продолжить работу над ролью.

Хотя мы, конечно, были опечалены её решением, мы полностью поняли и уважали Дженнифер за то, что она поставила своё благополучие на первое место. Мы также глубоко благодарны за заботу и ответственность, которые она проявила на протяжении всего этого процесса.



Во время этого перехода Дженнифер оказывала нам невероятную поддержку и вместе с другими членами нашего актёрского состава помогла нам найти и привлечь талантливых актёров, которые могли бы продолжить работу над образом Гвендолин, оставаясь при этом верными характеру персонажа.

К счастью, новый голос для Гвендолин найден: Инглиш и другие члены актёрского состава игры рекомендовали эту ещё не объявленную актрису. В Eclipse Glow Games говорят, что её недавняя работа в индустрии «произвела сильное впечатление как на Дженнифер, так и на нашу команду — не только благодаря самой игре, но и благодаря замечательной заботе и преданности, которые она проявила, понимая характер персонажа».

В августе на Gamescom 2026 поклонники смогут впервые услышать голос новой актрисы в демоверсии Tides of Annihilation, которую она сейчас записывает. Её голос также будет использован в «избранных официальных обновлениях», которые будут опубликованы на официальных каналах игры примерно в то же время.

Мы также хотели бы поблагодарить Дженнифер за всё, что она внесла в персонажа и в проект. Её игра придала роли глубину, силу, уязвимость и душевность. Мы действительно наслаждались этим совместным путешествием и желаем Дженнифер всего наилучшего, и, что самое важное, крепкого здоровья и счастья во всём, что её ждёт впереди.