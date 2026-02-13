ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tides of Annihilation 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.2 138 оценок

Eclipse Glow Games представила новый трейлер Tides of Annihilation в честь китайского Нового года

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия Eclipse Glow Games опубликовала в социальной сети X свежий трейлер фэнтезийного экшена Tides of Annihilation, вдохновленного легендами о короле Артуре. Видео приурочено к празднованию китайского Нового года. В описании разработчики обратились к сообществу с теплыми словами:

Колесо Времени вращается, и начинается новое путешествие. Поезд прибывает на станцию судьбы. Одно место ждет, один путь разворачивается, но будущее еще не раскрыто. Прошел год с тех пор, как мы впервые показали игру на State of Play, и для нас большая честь пройти этот путь вместе с вами. Пусть воля рыцарей ведет нас через грядущие испытания. Какой бы длинной ни была дорога, с попутчиком рядом она всегда короче.

Игра готовится к выходу на PlayStation 5, Xbox Series, а также на ПК - в магазинах Steam и Epic Games Store. Точная дата релиза пока не объявлена.

9
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Жду… выйдет что-то крутое ))

5
Ивасик

Притягательный ролик, понравился.

1