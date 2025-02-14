Глава CI Games: западным разработчикам стоит поучиться у китайских студий как делать красивых женских персонажей

Глава студии CI Games, создателей недавней Lords of the Fallen, Марек Тыминьский, ответил одному из пользователю в соцсетях, похвалившему дизайн женских персонажей игры Tides of Annihilation, которая была анонсирована 13 февраля на мероприятии State of Play:
Один из пользователей написал, что был совершенно не удивлен, когда увидел красивых женских персонажей в игре и то, что игру делает китайская студия. В ответ на это Тыминьский сказал ему:
Этим китайским разработчикам стоит подумать о консультациях на Западе по поводу того, как сделать женских персонажей действительно выделяющимися.
Вцелом да, кроме одной.
Вот это, на сколько я помню, специально сделана уродливой для сеттинга, такой был задум.
Остальные да, повесточка и мейнстримы на уродство.
Модами поправят )
ну или такой
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
100%
а эта девочка, что с роботами в лесу дерётся, в реале милая,
ну а марк хэмилл так вроде и выглядил в молодости.
Потому что азиаты понимают чего хотят люди, делают, продают миллионами копий, всем хорошо. На западе лижут оч*о дядям спонсорам, вроде BR, которые хотят видеть только инклюзивность, ведь это выгодно в плане контроля толпы, вбить в головы овощей как им жить. Но не чего, щас Маск и Трамп там такое наворотят, что либо повестка исчезнет навсегда, либо к сожалению только на срок Трампа. Но даже так хорошо.
Давно уже по ним Трамп плачет )
И что они там натворят? Ничего никуда не исчезнет уже, там целые поколения негров-геев уже выросли с родителями 1 и 2 и типом тела вместо пола. Забудь, поможет только ядерка.
Всё упирается в деньги. Если отрежут спонсирование всего этого дерь** то никакой издатель и разработчик не будет делать это себе в ущерб. Тоже самое и про фильмы и сериалы. Да и теперь у них как у людей, только 2 гендера по закону, всё.
Круто, а куда девать 99 гендеров, которые были до этого? Типо они возьмут и завтра нормальные дефотльные станут? Разве так это работает?
Да всем нас*ать как видишь, запретили и все, остальные пусть в психужку едут, или принимают реальность как она есть. Бегом в паспортный стол менять гендер на тот что был дан с рождения:)
Заголовок и содержание статьи противоречат друг другу!
подай жалобу, за оскорбления например тут оперативно всегда модераторы работают,может и за несоотетствие тоже ему впишут предупреждение
В чём противоречит то? Одинаковый смысл.
Глава студии ничего не говорил (и слава богу, пусть делают игру и продают ее людям, вместо онлайн споров)
Имхо, азиаты отлично делают красивые тела для женских персонажей. Но делать лица они совершенно не умеют - эмоции выходят плоскими, глаза не выразительными. 2B воспринимается хорошо, потому что у нее повязка. Все остальные - как мертвые пластиковые куклы без души. В частности Stellar Blade мне очень нравится как игра, но Ева как персонаж - бревно. Ее эмоциям и переживаниям в катсценах и диалогах не хочется верить, а постоянные вздохи и вздрагивания голоса наводят на мысли о дешевой японской порнухе. Та же Тахи из этой же игры намного более выразительной получилась, лучше бы они ее лицо взяли за основу для ГГ.
А так в целом конечно же азиатские персонажи намного приятнее глазу, просто нужно что-то делать с эмоциями и характером.
эк у тебя накипело...
А у Байонетты, Триш, Тифы, Ады, разве плохие лица?
Байонетта и Триш графически в другой весовой категории находится, сейчас это то же самое что сравнивать выразительность новой и старой Лары Крофт.
Тифа и Ада такие же исключительные примеры как и Тахи. Я же не говорю что все женские лица в азиатских играх поголовно безмоэциональные, иногда у них получаются живые персонажи, опять же Тахи из SB. При этом все перечисленные персонажи кроме Байонетты являются второстепенными, это тоже интересный момент.
Согласен. Азиатские конторы, в большинстве своём, абсолютно не умеют в европеоидные лица, а западные конторы последние годы даже не могут срисовать изначально красивую женщину
У японцев не так много дорогих ААА игр выходит с девушками в роли ГГ, поэтому трудно подобрать примеры. Мне просто кажется, что основная причина безэмоциональности, о которой ты говоришь - скорее в бюджете, чем в принципиальном неумении делать эмоциональных героинь. Поэтому
В Stellar Blade не играл, поэтому тут сказать не могу ничего про проработку эмоций. Чисто по внешности Тахи красивее Евы, на мой взгляд.
Еще бы кто научил делать разнообразные игры, а не очередной сосалик или азиатскую рубилку гриндилку.
Это с опытом придет. Сейчас главное, что они на геймеров ориентируются, а не на воукнутых критиков.
так азиаты только это и умеют - пихать эротический контент во все игры, там в принципе кроме этого больше ничего и нет)
Больше 20 лет играю в японские игры и категорически не согласен. Что они не умеют, это стратегии классические делать и еще некоторые жанры, но зато на западе не делают файтинги (только не надо про МК), слешеры выше среднего, мало хороших ВН, соулслайков хороших нет. Сейчас конечно Япония меньше удивляет, чем тогда, Кодзима творит какую-то дичь, большинство серий буксуют на месте. Да и графически они тоже отстают. Тем не менее выходит немало отличных игр от них, если брать топ оценок за прошлый год, то там 4е 1х места японцы, и в топе 20 их полно.
о да, мнение анимешников охренеть какое объективное в данном вопросе)
да убери из сейлормун секси девчуль в школьной форме - кто бы это дерьмо смотрел?))
Во-первых, одним сейлор мун не ограничивается разнообразие продуктов японской индустрии. Во-вторых, именно сейлор мун смотрело много девочек, так что списывать популярность этого сериала чисто на юбки - нелепо.
У тебя явно большие познания о японских ИГРАХ, раз в пример ты привел сэйлор мун. Как раз японские игры держат половину топ 20 чарт за прошлый год, а не западный кал про трансгендеров, могучих женщин и т.п.
Видимо я что-то пропустил, и Рокстар с СД Прожектом - оказывается азиатские конторы...
Ну и вдвойне странней читать подобное, когда последний Дед ор Аливе вышел сто лет назад, в то время как в последней Обителе Зла даже "зацензурили" юбку у Эшли.
Персонажи конечно красивые, но эффекты в их играх вырвиглаз
CD Project RED тоже умеют (умели) делать по настоящему красивых женщин (Трисс, Йеннефер, Цири, Шани и многие другие). Но в анансированном Ведьмак 4, сделали Цири уродливие, и я почти уверен, что дело не в том, что они, якобы, её состарили, а в том, что это теперь повестка западная - уродовать женщин в играх.
Для всех нормальных людей это логично, что новая Цири страшнее не из-за возраста или зелий, только упоротые будут доказывать обратное.
Разумеется, ее специально испортили. Я для себя уже решил, что игру покупать не буду, хотя большой фанат предыдущих частей.
Китайцы молодцы. Надеюсь они будут советоваться с друзьями из Южной Кореи!! (Stellar Blade EVE AND забыл кто еще её зовут длинноволосую ночную бабочку) и из Японии (2B and A2 Nier Automata)
В Японии много классных дизайнеров персонажей, там много хороших советов можно получить.
Обычная девка,ничего выдающегося!я бы не сказал,что прям красотка!средней паршивости...
Я тоже не удивлён.Ведь у китайцев сидят нормальные люди которые хотят деньги зарабатывать,а на западе левацкое,тупое мудачьё,которое пару раз возьмёт денюжку у блэк рок и потом закрываются нахрен из-за череды провалов.
Здесь не нужно удивляться, все просто , надо взять лицо молодой девушки и все, можно не знаменитой, у нас, в любой университет, если зайти, полно симпатичных лиц, можно сколько угодно симпатичных женских персонажей клепать, просто тема повестки стала за последние годы такой обширной, что кто-то намеренно все усложняет. А на деле все очень просто.
Как написано в фантастических романах Сергея Тармашева: "Красен человек телом и душой, если он следит за их чистотой и порядком. Красивая женщина с склочным характером - это уродина. Толстая женщина с милым и добродушным характером - тоже уродина".
Это база.
Пусть Вавру проконсультируют, хотя ему наверное нравятся страшнюшние бабища.
у Вавры красивые бабища во 2 части! Катерина с большими дойками например!!!!! и лицо !
Ты забыл добавить : - "И красивые соратники которым ,Вавра, рекомендует присунуть , за ночлегом ...PS:: Как его там ?! Пташек..."
Я люблю её ♥ это императрица !!
Что раньше что тогда был один "секс продаёт"
Перс то красивый, но выглядит как дженерик баба из корейских ммо. Чел правильно ответил, надо не только красивыми уметь их делать, но и харизма чтобы была и запоминающаяся внешка. Это в целом и в обратку относится, надо чтобы не только запоминался перс но и притягательным на внешность был
И чем гг не притягательна, например, не похожа на Кей из SW? По этой логике, сгенерированными теперь любого красивого персонажа считать? Просто пока не понятен сюжет, поэтому и персонаж выглядит плоским, модно подумать, никто так не думал про ту же 2B и Еву, когда впервые увидели трейлеры.
Только на западе не только красиво не могут сделать, но и прописать нормально уже и объяснить почему по ггероине проехал самосвал и её разнесло то-ли от гормонов, то-ли у неё широкая кость, уж лучше пусть будет и плоский персонаж по сюжету, но хотябы не отталкивающий внешне, ведь хуже не будет, а вот если урод, как из Fable или как там, то вообще нах не нужна такая игра и желание играть будет совсем в ноль.
Во первых на одном колесе далеко не уедешь, а вообще без колёс и подавно, пусть лучше хоть на глаз приятная будет, чем играть за очередную обезьяну, чей внутренний мир состоит исключительно из бананов.
Тут играет роль азиатская психология, те же Корейцы прям дро4ат на внешку, забывая про всё остальное. Поэтому и персонажи в играх у них такие же.
У 2b дизайн как раз не стандартный, а у Евы да , обычная дженерик корейская ммо внешка тоже
Да, азиаты умеют делать красивых девушек в играх, это факт
Да все они умеют, только задача такая не стоит. Не зря же движения фемок и тп буквально насильно впихивают в любой массовый продукт, будь то игры, кино, реклама. Спорт и даже руководящие той или иной сферой должности.
Что действительно нужно делать когда тебе такое говоря:
1. Гордиться, что делаешь все правильно!
2. Ориентируясь на звук, откуда идут такие " дельные советь" кинуть что-то тяжелое и повторять пока звук не исчезнет вовсе!!!
А гири надо будет возвращать на место, или пусть там лежат?
Напомнил анекдот
"Поймал Медведь Колобка, вертит его в лапах и бормочет: Куда же тебя е6ать, куда же тебя е6ать…
Колобок: Не надо меня е6ать!
Медведь (начиная ещё активней вертеть Колобка): Откуда ты это сказал?! Откуда ты это сказал?!"
Х))))
Да не надо им учиться. Они умеют, просто принципиально, из-за следования повестке, хотят создавать женских персонажей, которые вызывают отвращение у обычных геймеров. Ну ничего, рано или поздно рынок их накажет - процесс уже пошел.
Просто в игровые студии проникли люди вредители, которые на фоне повестки стали там иметь особый вес и за счет этого веса - стали внедрять свои больные фантазии и проталкивать такую норму.
Я боюсь, что этих вредителей во многих студиях уже большинство.
Ну фиг знает. Я на консолях с 1й половины 2000х играю (точнее играл), и меня уже тогда мучал вопрос, почему в JRPG и других японских играх девушки такие красивые, а в западных чаще стремные. В лучшем случае портреты красивые, как в Neverwinter Nights, но в игре 3 полигона. Сейчас конечно всяких умеют делать, но чаще не хотят.
На мой взгляд, в Dragon Age Origins, Принце Персии, Биошоке, Ведьмаке, Uncharted, Tomb Raider, Heavenly Sword, были весьма привлекательные девушки. Хотя конечно, не такие модельные, как в японских играх.
Это правда.
Имеется ввиду, что китайским разработчикам стоит ДАВАТЬ консультации западным разработчикам.
На западе свои консультанты. Собственно из за которых и пришел геймдев в глубокий кризис.
Чувствую что такими темпами Китайские,Корейские и Японские компании будут давать мастер класс по созданию игр для игроков.
заголовок:
Цитата в статье:
Я бы сказал, что это касается не только внешнего вида персонажей но и игр в целом.
Симпатичных персонажей вы научились делать. А вы сделайте несимпатичным внешне, но которым сопереживаешь...
Там уже геймплей показали по игре
давно пора перестать пытаться и начать делать посредственность дальше, удел такой
Когда мы уже придём к хорошим персонажам? Вчера боролись с уродливыми персонажами, завтра будем с китайскими секс куклами
Милашки.
Статья из пальца, вообще не о чем. Существуют определённые каноны красоты, которых придерживается современное общество. Впрочем глава сказал : выделяющимися -- хотя не утонил чем, так, что это мог быть и сарказм.
Я думаю западным студиям как никому другому известно как делать красивых персонажей, у нас ведь были игры до воук пропаганды, другой вопрос что азиатские игры делают своих персонажей нарочито стереотипно красивыми, как будто бы их нейросеть сгенерировала, таких просто не бывает и в них сложно поверить, это всегда приводит к тому что игроки не видят персонажа в данных играх с красавицами, потому что они им не близки и в них просто не веришь.
Я играл во множество японских игр, где истории персонажей тронули меня. Юна из FF X, 2B и Кайне из Nier, Элли из Xenogears, перечислять можно долго. Специально примеры именно с девушками привел.
20+ лет в японщину играю и с таким не сталкивался. Наоборот, несовершенными теперь почти не могу играть.
100 из 100 Поучитесь у русских как делать красивых персонажей. Вот это я понимаю красиво.
Да, красивая картинка. Но вот только в игре эта мамка дяди Фёдорова имеет меньше полигонов на хлебальнике, чем в Обливионе xD
xD и....?
Да как бы нормально так .. а что у тебя пунктик на количество полигонов? Я тебя огорчу.. после определённого количества качество перестаёт меняться..
.. что за Фёдоров? не понял.. какая мамка? бредишь что-ли?!
да уж.. больше ахахахах 👍
Эта - да, а вот эта - нет.
как бы тоже да.. ты чё.. в глаза упоролся?
И в каком месте она да? Выглядит гораздо хуже.
У китайцев не было проблем с борцунами.
База
Перевод выглядит неоднозначно, можно подумать, это китайцам нужно пойти и узнать на западе, как сделать страшил, а не наоборот рассказать как этого делать не нужно.
Запад уже давно прогнил, со своей повесткой - бесполых и безродых.... Как вам эта - Чуви́ха с такой и прогуляться не страшно по Чертанову....
а грамотно капиталюги придумали как коммуняк в очередной раз поразвращать, теперь уже китайских
Согласен с патриархом.
между красивые и пошлые большая разница! можно сделать красивую девушку в игре не делая ей 17 размер груди, бампер больше чем у камаза и декольте на 12 персон! вон та же Ада Вонг из резиков, была красива, при этом не имела дойки мамонта и пердак кита! и декольте было обычным а не до жопы через звИзду! так что нужно понимать разницу между красивая и вульгарная!
И? Можно подумать в западных играх есть такие как Ада, а не сплошные страшилы (хотя в мелких есть).
А где ты в трейлере от этих разработчиков увидел такое? Там вполне правдоподобные сочные формы у девушек.
Нууууу есть. Да не сейчас, чутка раньше, пока опухоль была в зачатке.
есть в западных играх симпатичные девушки. вон та же Джесси Фейден из Контрол. Симпатичная девушка. при том вообще не пошлая с кучей скинов. Амисия из Плэг Тэил красивая девочка. В третьем дарксайдерс Ярость красивая. это только те что я с ходу вспомнил в какие играл. а еще не мало других игр в которых тоже есть красивые но не вульгарные девушки!
само то что ты назвал их "сочными" говорит о том что они вульгарны! куча декольте, мини-юбки, что не ракурс то фотка из плей боя. не очень то сдержанно! господи да на их фоне окружение из Агонии и Суккуба, просто храмы целомудренности!
очередная шкура дубасит всех своим вытянутым засохшим клитером🤣🤣🤣🤣
Сейчас бы просто хвалить "кукол их корейских ММО" и "японских аниме-тян".
Нет такой задачи. Есть задача сделать некрасивых.
Почему нет, если понравился внешний облик? А уж "кукла-пустышка" или нет будет ясно после выхода игры.
Я говорю, что обычно мы видим от азиатских разработчиков. Естественно они тоже могут нарисовать в другом стиле.
Пффы. Это китайцам стоит поучиться у западных не копипастить а своё делать
Да-да, своё на западе делать умеют - фильм "Звонок" к примеру, который япошки украли и пересняли, или игры Star Wars Fallen Order/Jedi Survivor, с которых скопировали геймплей разработчики Данк Солсов...
Ты слепой? Я писал про китайцев причём тут японцы? Что за дебилная привычка не читать и осознавать что написано другими и тупо писать не комменты а высеры.
Типичное быдло-стадо, поклоняющихся своему царьку. Не обращай внимания, этим бесполезно что-то доказывать и объяснять. У них одна извилина на всех.
Да прикол в том, что вроде и красивый персонаж, но в игре выглядит как кукла без личности и индивидуальности. Допустим что хорошего в том, что в той же The first descendant красивые женские героини, они пустышки по своей сути.
"ыыы, ты не понимаешь, главное это то, что на них можно дрАчить".
Да господи, зачем прописывать персонажу характер, манеры поведения и прочее, если основная масса это как раз таки потребители внешности.
P.S. Внешность безусловно важна она влияет на восприятие персонажа, даёт повод заинтересовать зрителя, но к сожалению для большинства достаточно одной лишь внешки. Крч дело тут даже не в разрабах а в том, что кто-то это всё хавает и по этому разрабы не парятся, вся проблема в потребителях.
Чел с чего ты взял, что прописывать перса нужно всегда? Вон в том же ER есть куча стартовых героев, только никому до их историй нет дела, они погасшие и всё. Проблема TFD ни разу не в прописанности персонажей, а в том что кроме симпатичных персов в ней ничего особенного и нет.
Выбор женских персов сейчас в основном такой - либо красивая плохо прописанная кукла пустышка, либо страшная "нитакая" плохо прописанная пустышка.
А вот уродина из нового Fable выглядит как глубоко проработанный персонаж? Специально сравниваю игры, где кроме пары трейлеров ничего нет.
А кто там из страхолюдин западных не пустышка? Хотелось бы услышать примеры если таковые имеются.
игры не что б дрочить на женских персов...Стеллар Блейд Привет
Гвендолинку в Stellar Blade :)))))))))))))
Но и не чтобы тошнило от мужеподобных баб... Ласт оф асс 2 привет
Бред нациста
А, это школьник на аффторе нищую, фейковую, кликбейтную статью скоммуниздил ради баллов, понятно.