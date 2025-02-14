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Tides of Annihilation 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.3 40 оценок

Глава CI Games: западным разработчикам стоит поучиться у китайских студий как делать красивых женских персонажей

AceTheKing
Новости

Глава студии CI Games, создателей недавней Lords of the Fallen, Марек Тыминьский, ответил одному из пользователю в соцсетях, похвалившему дизайн женских персонажей игры Tides of Annihilation, которая была анонсирована 13 февраля на мероприятии State of Play:

Шикарные девушки, эпичные боссы и потрясающая графика: на State of Play анонсировали экшен Tides of Annihilation

Один из пользователей написал, что был совершенно не удивлен, когда увидел красивых женских персонажей в игре и то, что игру делает китайская студия. В ответ на это Тыминьский сказал ему:

Этим китайским разработчикам стоит подумать о консультациях на Западе по поводу того, как сделать женских персонажей действительно выделяющимися.
214
135
Комментарии: 135
Ваш комментарий
MNM 1985
102
Gamer_P

Вцелом да, кроме одной.

Вот это, на сколько я помню, специально сделана уродливой для сеттинга, такой был задум.
Остальные да, повесточка и мейнстримы на уродство.

-10
MNM 1985 Gamer_P

Модами поправят )

ну или такой

61
Ченг Лонг MNM 1985

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

1
Gamer_P MNM 1985

100%

2
r0b0tf00t

а эта девочка, что с роботами в лесу дерётся, в реале милая,

ну а марк хэмилл так вроде и выглядил в молодости.

1
Rograx

Потому что азиаты понимают чего хотят люди, делают, продают миллионами копий, всем хорошо. На западе лижут оч*о дядям спонсорам, вроде BR, которые хотят видеть только инклюзивность, ведь это выгодно в плане контроля толпы, вбить в головы овощей как им жить. Но не чего, щас Маск и Трамп там такое наворотят, что либо повестка исчезнет навсегда, либо к сожалению только на срок Трампа. Но даже так хорошо.

43
MNM 1985

Давно уже по ним Трамп плачет )

10
OakSorcerer

И что они там натворят? Ничего никуда не исчезнет уже, там целые поколения негров-геев уже выросли с родителями 1 и 2 и типом тела вместо пола. Забудь, поможет только ядерка.

-8
Rograx OakSorcerer

Всё упирается в деньги. Если отрежут спонсирование всего этого дерь** то никакой издатель и разработчик не будет делать это себе в ущерб. Тоже самое и про фильмы и сериалы. Да и теперь у них как у людей, только 2 гендера по закону, всё.

16
OakSorcerer Rograx

Круто, а куда девать 99 гендеров, которые были до этого? Типо они возьмут и завтра нормальные дефотльные станут? Разве так это работает?

4
Rograx OakSorcerer

Да всем нас*ать как видишь, запретили и все, остальные пусть в психужку едут, или принимают реальность как она есть. Бегом в паспортный стол менять гендер на тот что был дан с рождения:)

15
simiola

Заголовок и содержание статьи противоречат друг другу!

16
FerociousKit

подай жалобу, за оскорбления например тут оперативно всегда модераторы работают,может и за несоотетствие тоже ему впишут предупреждение

-1
GoliafJx

В чём противоречит то? Одинаковый смысл.

-3
Kreliann GoliafJx

Глава студии ничего не говорил (и слава богу, пусть делают игру и продают ее людям, вместо онлайн споров)

1
FatalleZ

Имхо, азиаты отлично делают красивые тела для женских персонажей. Но делать лица они совершенно не умеют - эмоции выходят плоскими, глаза не выразительными. 2B воспринимается хорошо, потому что у нее повязка. Все остальные - как мертвые пластиковые куклы без души. В частности Stellar Blade мне очень нравится как игра, но Ева как персонаж - бревно. Ее эмоциям и переживаниям в катсценах и диалогах не хочется верить, а постоянные вздохи и вздрагивания голоса наводят на мысли о дешевой японской порнухе. Та же Тахи из этой же игры намного более выразительной получилась, лучше бы они ее лицо взяли за основу для ГГ.

А так в целом конечно же азиатские персонажи намного приятнее глазу, просто нужно что-то делать с эмоциями и характером.

13
JusFly_Herp

эк у тебя накипело...

-3
Kreliann

А у Байонетты, Триш, Тифы, Ады, разве плохие лица?

3
FatalleZ Kreliann
А у Байонетты, Триш, Тифы, Ады, разве плохие лица?

Байонетта и Триш графически в другой весовой категории находится, сейчас это то же самое что сравнивать выразительность новой и старой Лары Крофт.

Тифа и Ада такие же исключительные примеры как и Тахи. Я же не говорю что все женские лица в азиатских играх поголовно безмоэциональные, иногда у них получаются живые персонажи, опять же Тахи из SB. При этом все перечисленные персонажи кроме Байонетты являются второстепенными, это тоже интересный момент.

1
SC1239

Согласен. Азиатские конторы, в большинстве своём, абсолютно не умеют в европеоидные лица, а западные конторы последние годы даже не могут срисовать изначально красивую женщину

5
Kreliann FatalleZ
При этом все перечисленные персонажи кроме Байонетты являются второстепенными, это тоже интересный момент.

У японцев не так много дорогих ААА игр выходит с девушками в роли ГГ, поэтому трудно подобрать примеры. Мне просто кажется, что основная причина безэмоциональности, о которой ты говоришь - скорее в бюджете, чем в принципиальном неумении делать эмоциональных героинь. Поэтому

В Stellar Blade не играл, поэтому тут сказать не могу ничего про проработку эмоций. Чисто по внешности Тахи красивее Евы, на мой взгляд.

-1
Pravdarub

Еще бы кто научил делать разнообразные игры, а не очередной сосалик или азиатскую рубилку гриндилку.

13
Kreliann

Это с опытом придет. Сейчас главное, что они на геймеров ориентируются, а не на воукнутых критиков.

1
Floww

так азиаты только это и умеют - пихать эротический контент во все игры, там в принципе кроме этого больше ничего и нет)

12
Эдмон Дантес

Больше 20 лет играю в японские игры и категорически не согласен. Что они не умеют, это стратегии классические делать и еще некоторые жанры, но зато на западе не делают файтинги (только не надо про МК), слешеры выше среднего, мало хороших ВН, соулслайков хороших нет. Сейчас конечно Япония меньше удивляет, чем тогда, Кодзима творит какую-то дичь, большинство серий буксуют на месте. Да и графически они тоже отстают. Тем не менее выходит немало отличных игр от них, если брать топ оценок за прошлый год, то там 4е 1х места японцы, и в топе 20 их полно.

2
Floww Эдмон Дантес

о да, мнение анимешников охренеть какое объективное в данном вопросе)

да убери из сейлормун секси девчуль в школьной форме - кто бы это дерьмо смотрел?))

0
Kreliann Floww

Во-первых, одним сейлор мун не ограничивается разнообразие продуктов японской индустрии. Во-вторых, именно сейлор мун смотрело много девочек, так что списывать популярность этого сериала чисто на юбки - нелепо.

2
Эдмон Дантес Floww

У тебя явно большие познания о японских ИГРАХ, раз в пример ты привел сэйлор мун. Как раз японские игры держат половину топ 20 чарт за прошлый год, а не западный кал про трансгендеров, могучих женщин и т.п.

3
qDan

Видимо я что-то пропустил, и Рокстар с СД Прожектом - оказывается азиатские конторы...

Ну и вдвойне странней читать подобное, когда последний Дед ор Аливе вышел сто лет назад, в то время как в последней Обителе Зла даже "зацензурили" юбку у Эшли.

0
Fenharell

Персонажи конечно красивые, но эффекты в их играх вырвиглаз

11
Koyaniskaci

CD Project RED тоже умеют (умели) делать по настоящему красивых женщин (Трисс, Йеннефер, Цири, Шани и многие другие). Но в анансированном Ведьмак 4, сделали Цири уродливие, и я почти уверен, что дело не в том, что они, якобы, её состарили, а в том, что это теперь повестка западная - уродовать женщин в играх.

6
Keltas_Mizri

Для всех нормальных людей это логично, что новая Цири страшнее не из-за возраста или зелий, только упоротые будут доказывать обратное.

3
Kreliann

Разумеется, ее специально испортили. Я для себя уже решил, что игру покупать не буду, хотя большой фанат предыдущих частей.

1
FerociousKit

Китайцы молодцы. Надеюсь они будут советоваться с друзьями из Южной Кореи!! (Stellar Blade EVE AND забыл кто еще её зовут длинноволосую ночную бабочку) и из Японии (2B and A2 Nier Automata)

4
Kreliann

В Японии много классных дизайнеров персонажей, там много хороших советов можно получить.

-2
TERMINATOR-T800

Обычная девка,ничего выдающегося!я бы не сказал,что прям красотка!средней паршивости...

-3
RandySavage
Один из пользователей написал, что был совершенно не удивлен, когда увидел красивых женских персонажей в игре и то, что игру делает китайская студия.

Я тоже не удивлён.Ведь у китайцев сидят нормальные люди которые хотят деньги зарабатывать,а на западе левацкое,тупое мудачьё,которое пару раз возьмёт денюжку у блэк рок и потом закрываются нахрен из-за череды провалов.

4
QuaveryAldora

Здесь не нужно удивляться, все просто , надо взять лицо молодой девушки и все, можно не знаменитой, у нас, в любой университет, если зайти, полно симпатичных лиц, можно сколько угодно симпатичных женских персонажей клепать, просто тема повестки стала за последние годы такой обширной, что кто-то намеренно все усложняет. А на деле все очень просто.

4
Nasonov1081

Как написано в фантастических романах Сергея Тармашева: "Красен человек телом и душой, если он следит за их чистотой и порядком. Красивая женщина с склочным характером - это уродина. Толстая женщина с милым и добродушным характером - тоже уродина".

3
MLShadow

Это база.

0
TERMINATOR-T800
-1
Behemot B.

Пусть Вавру проконсультируют, хотя ему наверное нравятся страшнюшние бабища.

3
FerociousKit

у Вавры красивые бабища во 2 части! Катерина с большими дойками например!!!!! и лицо !

-3
Go_Ra FerociousKit

Ты забыл добавить : - "И красивые соратники которым ,Вавра, рекомендует присунуть , за ночлегом ...PS:: Как его там ?! Пташек..."

0
FerociousKit Go_Ra

Я люблю её ♥ это императрица !!

-1
Дворф

Что раньше что тогда был один "секс продаёт"

3
Contriver

Перс то красивый, но выглядит как дженерик баба из корейских ммо. Чел правильно ответил, надо не только красивыми уметь их делать, но и харизма чтобы была и запоминающаяся внешка. Это в целом и в обратку относится, надо чтобы не только запоминался перс но и притягательным на внешность был

2
Kenn1y

И чем гг не притягательна, например, не похожа на Кей из SW? По этой логике, сгенерированными теперь любого красивого персонажа считать? Просто пока не понятен сюжет, поэтому и персонаж выглядит плоским, модно подумать, никто так не думал про ту же 2B и Еву, когда впервые увидели трейлеры.

4
Han Yslat

Только на западе не только красиво не могут сделать, но и прописать нормально уже и объяснить почему по ггероине проехал самосвал и её разнесло то-ли от гормонов, то-ли у неё широкая кость, уж лучше пусть будет и плоский персонаж по сюжету, но хотябы не отталкивающий внешне, ведь хуже не будет, а вот если урод, как из Fable или как там, то вообще нах не нужна такая игра и желание играть будет совсем в ноль.

8
MLShadow

Во первых на одном колесе далеко не уедешь, а вообще без колёс и подавно, пусть лучше хоть на глаз приятная будет, чем играть за очередную обезьяну, чей внутренний мир состоит исключительно из бананов.

0
Keltas_Mizri

Тут играет роль азиатская психология, те же Корейцы прям дро4ат на внешку, забывая про всё остальное. Поэтому и персонажи в играх у них такие же.

0
Contriver Kenn1y

У 2b дизайн как раз не стандартный, а у Евы да , обычная дженерик корейская ммо внешка тоже

1
AndralStormborn

Да, азиаты умеют делать красивых девушек в играх, это факт

1
vzglydizugla

Да все они умеют, только задача такая не стоит. Не зря же движения фемок и тп буквально насильно впихивают в любой массовый продукт, будь то игры, кино, реклама. Спорт и даже руководящие той или иной сферой должности.

1
UH815
Этим китайским разработчикам стоит подумать о консультациях на Западе по поводу того, как сделать женских персонажей действительно выделяющимися.

Что действительно нужно делать когда тебе такое говоря:

1. Гордиться, что делаешь все правильно!

2. Ориентируясь на звук, откуда идут такие " дельные советь" кинуть что-то тяжелое и повторять пока звук не исчезнет вовсе!!!

0
ЧГК

А гири надо будет возвращать на место, или пусть там лежат?

1
Keltas_Mizri

Напомнил анекдот

"Поймал Медведь Колобка, вертит его в лапах и бормочет: Куда же тебя е6ать, куда же тебя е6ать…

Колобок: Не надо меня е6ать!

Медведь (начиная ещё активней вертеть Колобка): Откуда ты это сказал?! Откуда ты это сказал?!"

2
UH815 Keltas_Mizri

Х))))

1
Kreliann

Да не надо им учиться. Они умеют, просто принципиально, из-за следования повестке, хотят создавать женских персонажей, которые вызывают отвращение у обычных геймеров. Ну ничего, рано или поздно рынок их накажет - процесс уже пошел.

0
DelDark

Просто в игровые студии проникли люди вредители, которые на фоне повестки стали там иметь особый вес и за счет этого веса - стали внедрять свои больные фантазии и проталкивать такую норму.

0
Kreliann DelDark

Я боюсь, что этих вредителей во многих студиях уже большинство.

0
Эдмон Дантес

Ну фиг знает. Я на консолях с 1й половины 2000х играю (точнее играл), и меня уже тогда мучал вопрос, почему в JRPG и других японских играх девушки такие красивые, а в западных чаще стремные. В лучшем случае портреты красивые, как в Neverwinter Nights, но в игре 3 полигона. Сейчас конечно всяких умеют делать, но чаще не хотят.

1
Kreliann Эдмон Дантес

На мой взгляд, в Dragon Age Origins, Принце Персии, Биошоке, Ведьмаке, Uncharted, Tomb Raider, Heavenly Sword, были весьма привлекательные девушки. Хотя конечно, не такие модельные, как в японских играх.

0
Кей Овальд

Это правда.

0
Комментарий удален
GoliafJx

Имеется ввиду, что китайским разработчикам стоит ДАВАТЬ консультации западным разработчикам.

1
vzglydizugla GoliafJx

На западе свои консультанты. Собственно из за которых и пришел геймдев в глубокий кризис.

0
SOLUS5678

Чувствую что такими темпами Китайские,Корейские и Японские компании будут давать мастер класс по созданию игр для игроков.

0
aptem4ka

заголовок:


западным разработчикам стоит поучиться у китайских студий как делать красивых женских персонажей

Цитата в статье:

китайским разработчикам стоит подумать о консультациях на Западе по поводу того, как сделать женских персонажей действительно выделяющимися.
0
6363

Я бы сказал, что это касается не только внешнего вида персонажей но и игр в целом.

0
FairUlu

Симпатичных персонажей вы научились делать. А вы сделайте несимпатичным внешне, но которым сопереживаешь...

0
OneTweak

Там уже геймплей показали по игре

0
Gridon

давно пора перестать пытаться и начать делать посредственность дальше, удел такой

0
Николай Шемякин

Когда мы уже придём к хорошим персонажам? Вчера боролись с уродливыми персонажами, завтра будем с китайскими секс куклами

0
Polaris fghfuiyt
0
UnforgettableYutaka

Милашки.

0
Беркут Слеер

Статья из пальца, вообще не о чем. Существуют определённые каноны красоты, которых придерживается современное общество. Впрочем глава сказал : выделяющимися -- хотя не утонил чем, так, что это мог быть и сарказм.

0
HiRuKo14

Я думаю западным студиям как никому другому известно как делать красивых персонажей, у нас ведь были игры до воук пропаганды, другой вопрос что азиатские игры делают своих персонажей нарочито стереотипно красивыми, как будто бы их нейросеть сгенерировала, таких просто не бывает и в них сложно поверить, это всегда приводит к тому что игроки не видят персонажа в данных играх с красавицами, потому что они им не близки и в них просто не веришь.

-1
Kreliann

Я играл во множество японских игр, где истории персонажей тронули меня. Юна из FF X, 2B и Кайне из Nier, Элли из Xenogears, перечислять можно долго. Специально примеры именно с девушками привел.

2
Эдмон Дантес

20+ лет в японщину играю и с таким не сталкивался. Наоборот, несовершенными теперь почти не могу играть.

1
Gamer_P

100 из 100 Поучитесь у русских как делать красивых персонажей. Вот это я понимаю красиво.

-1
Блоха В Сарафане

Да, красивая картинка. Но вот только в игре эта мамка дяди Фёдорова имеет меньше полигонов на хлебальнике, чем в Обливионе xD

-6
Gamer_P Блоха В Сарафане

xD и....?

Да как бы нормально так .. а что у тебя пунктик на количество полигонов? Я тебя огорчу.. после определённого количества качество перестаёт меняться..
.. что за Фёдоров? не понял.. какая мамка? бредишь что-ли?!

да уж.. больше ахахахах 👍

-1
retorter

Эта - да, а вот эта - нет.

-1
Gamer_P retorter

как бы тоже да.. ты чё.. в глаза упоролся?

0
retorter Gamer_P

И в каком месте она да? Выглядит гораздо хуже.

-1
Олег Дудин

У китайцев не было проблем с борцунами.

-1
Alisterr

База

-1
MLShadow

Перевод выглядит неоднозначно, можно подумать, это китайцам нужно пойти и узнать на западе, как сделать страшил, а не наоборот рассказать как этого делать не нужно.

-1
AffableKlint

Запад уже давно прогнил, со своей повесткой - бесполых и безродых.... Как вам эта - Чуви́ха с такой и прогуляться не страшно по Чертанову....

-1
Playr One

а грамотно капиталюги придумали как коммуняк в очередной раз поразвращать, теперь уже китайских

-1
BENDJI

Согласен с патриархом.

-1
Snow70
-2
Megido

между красивые и пошлые большая разница! можно сделать красивую девушку в игре не делая ей 17 размер груди, бампер больше чем у камаза и декольте на 12 персон! вон та же Ада Вонг из резиков, была красива, при этом не имела дойки мамонта и пердак кита! и декольте было обычным а не до жопы через звИзду! так что нужно понимать разницу между красивая и вульгарная!

-3
Эдмон Дантес

И? Можно подумать в западных играх есть такие как Ада, а не сплошные страшилы (хотя в мелких есть).

-2
Kreliann

А где ты в трейлере от этих разработчиков увидел такое? Там вполне правдоподобные сочные формы у девушек.

1
vzglydizugla Эдмон Дантес

Нууууу есть. Да не сейчас, чутка раньше, пока опухоль была в зачатке.

1
Megido Эдмон Дантес

есть в западных играх симпатичные девушки. вон та же Джесси Фейден из Контрол. Симпатичная девушка. при том вообще не пошлая с кучей скинов. Амисия из Плэг Тэил красивая девочка. В третьем дарксайдерс Ярость красивая. это только те что я с ходу вспомнил в какие играл. а еще не мало других игр в которых тоже есть красивые но не вульгарные девушки!

-1
Megido Kreliann

само то что ты назвал их "сочными" говорит о том что они вульгарны! куча декольте, мини-юбки, что не ракурс то фотка из плей боя. не очень то сдержанно! господи да на их фоне окружение из Агонии и Суккуба, просто храмы целомудренности!

-1
Ченг Лонг

очередная шкура дубасит всех своим вытянутым засохшим клитером🤣🤣🤣🤣

-3
ZAUSA

Сейчас бы просто хвалить "кукол их корейских ММО" и "японских аниме-тян".

Глава CI Games: западным разработчикам стоит поучиться у китайских студий как делать красивых женских персонажей

Нет такой задачи. Есть задача сделать некрасивых.

-5
MLShadow

Почему нет, если понравился внешний облик? А уж "кукла-пустышка" или нет будет ясно после выхода игры.

0
ZAUSA MLShadow

Я говорю, что обычно мы видим от азиатских разработчиков. Естественно они тоже могут нарисовать в другом стиле.

0
hpi

Пффы. Это китайцам стоит поучиться у западных не копипастить а своё делать

-5
qDan

Да-да, своё на западе делать умеют - фильм "Звонок" к примеру, который япошки украли и пересняли, или игры Star Wars Fallen Order/Jedi Survivor, с которых скопировали геймплей разработчики Данк Солсов...

-1
hpi qDan

Ты слепой? Я писал про китайцев причём тут японцы? Что за дебилная привычка не читать и осознавать что написано другими и тупо писать не комменты а высеры.

2
tesla707 hpi

Типичное быдло-стадо, поклоняющихся своему царьку. Не обращай внимания, этим бесполезно что-то доказывать и объяснять. У них одна извилина на всех.

0
Jarvis666

Да прикол в том, что вроде и красивый персонаж, но в игре выглядит как кукла без личности и индивидуальности. Допустим что хорошего в том, что в той же The first descendant красивые женские героини, они пустышки по своей сути.

-7
selfreaver

"ыыы, ты не понимаешь, главное это то, что на них можно дрАчить".
Да господи, зачем прописывать персонажу характер, манеры поведения и прочее, если основная масса это как раз таки потребители внешности.
P.S. Внешность безусловно важна она влияет на восприятие персонажа, даёт повод заинтересовать зрителя, но к сожалению для большинства достаточно одной лишь внешки. Крч дело тут даже не в разрабах а в том, что кто-то это всё хавает и по этому разрабы не парятся, вся проблема в потребителях.

-6
Hog2012

Чел с чего ты взял, что прописывать перса нужно всегда? Вон в том же ER есть куча стартовых героев, только никому до их историй нет дела, они погасшие и всё. Проблема TFD ни разу не в прописанности персонажей, а в том что кроме симпатичных персов в ней ничего особенного и нет.

3
Gauguin

Выбор женских персов сейчас в основном такой - либо красивая плохо прописанная кукла пустышка, либо страшная "нитакая" плохо прописанная пустышка.

0
Kreliann

А вот уродина из нового Fable выглядит как глубоко проработанный персонаж? Специально сравниваю игры, где кроме пары трейлеров ничего нет.

0
MLShadow

А кто там из страхолюдин западных не пустышка? Хотелось бы услышать примеры если таковые имеются.

0
ThoughtfulGerardo

игры не что б дрочить на женских персов...Стеллар Блейд Привет

-10
FerociousKit

Гвендолинку в Stellar Blade :)))))))))))))

0
Blue Rose

Но и не чтобы тошнило от мужеподобных баб... Ласт оф асс 2 привет

2
Блоха В Сарафане

Бред нациста

-11
Блоха В Сарафане

А, это школьник на аффторе нищую, фейковую, кликбейтную статью скоммуниздил ради баллов, понятно.

-9