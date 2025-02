Глава CI Games: западным разработчикам стоит поучиться у китайских студий как делать красивых женских персонажей

Глава студии CI Games, создателей недавней Lords of the Fallen, Марек Тыминьский, ответил одному из пользователю в соцсетях, похвалившему дизайн женских персонажей игры Tides of Annihilation, которая была анонсирована 13 февраля на мероприятии State of Play:

Один из пользователей написал, что был совершенно не удивлен, когда увидел красивых женских персонажей в игре и то, что игру делает китайская студия. В ответ на это Тыминьский сказал ему:

Этим китайским разработчикам стоит подумать о консультациях на Западе по поводу того, как сделать женских персонажей действительно выделяющимися.