Игроки заметили неприятную цензуру в Tides of Annihilation и теперь угрожают разработчикам отказаться от покупки игры

Пока в сети активно обсуждают замену актрисы озвучивания — сможет ли Анджела Сант'Альбано, подарившая голос Грейс из недавней Resident Evil Requiem, достойно заменить Дженнифер Инглиш, в фанатском сообществе назревает куда более серьезная проблема. Кажется, на последней демонстрации китайского ролевого экшена Tides of Annihilation зрители заметили не только обновленное лицо протагонистки, но и явные признаки цензуры. Этого оказалось достаточно, чтобы игроки начали угрожать авторам массовым отказом от покупки.

Поводом для грандиозного скандала стало наглядное сравнение старых роликов с актуальными кадрами. Пользователи обратили внимание на доспехи одной из противниц главной героини. В новой версии открытое и подчеркивающее формы декольте с золотыми узорами было прикрыто плотной тканевой вставкой, а формы девушки стали заметно меньше. Разгневанные геймеры заявили, что это очередная цензура из-за урезанного бюджета, добавив, что из игры была полностью удалена физика груди.

Теперь часть игроков пишет: "Спасибо, я пас", "Немедленно удаляю из списка желаемого в Steam", и "Теперь у меня будет больше времени на игры от разработчиков, которые не ненавидят своих фанатов". Аудитория сетует на то, что после редизайна лиц и закрытой брони уникальный персонаж стал напоминать "героиню из дешевой рекламы китайской мобильной MMO". Единственные, кто порадовался утечкам, — это противники оригинальной актрисы озвучки, которые заявили, что «главное, что убрали старый голос, а фигуру мы потом сами вернем модами».

Некоторые более внимательные геймеры вступились за проект, предположив, что на скринах показаны просто разные внутриигровые наряды или изменения продиктованы исключительно новой постановкой света и ракурсом камеры. В комментариях также появились ссылки на Reddit, где продюсер игры уже попытался прояснить ситуацию с графическими багами в кат-сценах.

Несмотря на всю пикантность вопроса, кажется, что сейчас игроки реагируют слишком бурно и агрессивно. Подобные всплески ярости в первую очередь вызваны тем, что фанаты искренне переживают за судьбу Tides of Annihilation и хотят получить именно ту игру, которую им обещали в ранних трейлерах. Сейчас еще слишком рано говорить о цензуре. Вряд ли китайские разработчики действительно заинтересованы в преднамеренном ухудшении своего проекта в угоду западным трендам.