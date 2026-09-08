Как отмечают журналисты, от Tides of Annihilation не стоит ждать Soulslike-механик и чрезмерной сложности

После завершения Gamescom 2026 амбициозный ролевой экшен Tides of Annihilation от студии Eclipse Glow Games уже успел привлечь внимание прессы, заслужив похвалу за визуальный стиль и динамику. На днях издание MP1st опубликовало новое расширенное превью по итогам 45-минутной закрытой демонстрации. Главный вывод обозревателей: игрокам не стоит ждать от проекта хардкорной Soulslike-игры.

По своей структуре и динамике игра гораздо ближе к классическим представителям жанра слэшеров и ярких экшен-JRPG — в частности, журналисты проводят прямые параллели со Stellar Blade, Devil May Cry 5 и Final Fantasy 13. Боевая система делает ставку на высокую скорость, отзывчивое управление и читаемость атак. Опасные выпады врагов подсвечиваются яркими цветовыми индикаторами, что позволяет вовремя уклоняться или парировать удары.

Журналисты подчеркивают, что игра не наказывает за каждую ошибку, как творения FromSoftware, а дает пространство для изучения паттернов боссов. Кроме того, вывод врагов из равновесия позволяет активировать добивание FogClaw Finisher, которое восполняет специальную энергию и дает предметы для лечения прямо во время сражения.

Что касается кастомизации, в Tides of Annihilation внешний вид героини меняется чисто косметически. Тем не менее снаряжение три элемента брони, четыре значка и оружие напрямую влияет на боевые характеристики и дает пассивные бонусы под конкретные типы врагов.

В настоящее время Tides of Annihilation находится в активной разработке для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Официальная дата релиза пока не объявлена.