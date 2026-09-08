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Tides of Annihilation 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
7.9 179 оценок

Как отмечают журналисты, от Tides of Annihilation не стоит ждать Soulslike-механик и чрезмерной сложности

Gutsz Gutsz

После завершения Gamescom 2026 амбициозный ролевой экшен Tides of Annihilation от студии Eclipse Glow Games уже успел привлечь внимание прессы, заслужив похвалу за визуальный стиль и динамику. На днях издание MP1st опубликовало новое расширенное превью по итогам 45-минутной закрытой демонстрации. Главный вывод обозревателей: игрокам не стоит ждать от проекта хардкорной Soulslike-игры.

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По своей структуре и динамике игра гораздо ближе к классическим представителям жанра слэшеров и ярких экшен-JRPG — в частности, журналисты проводят прямые параллели со Stellar Blade, Devil May Cry 5 и Final Fantasy 13. Боевая система делает ставку на высокую скорость, отзывчивое управление и читаемость атак. Опасные выпады врагов подсвечиваются яркими цветовыми индикаторами, что позволяет вовремя уклоняться или парировать удары.

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Журналисты подчеркивают, что игра не наказывает за каждую ошибку, как творения FromSoftware, а дает пространство для изучения паттернов боссов. Кроме того, вывод врагов из равновесия позволяет активировать добивание FogClaw Finisher, которое восполняет специальную энергию и дает предметы для лечения прямо во время сражения.

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Что касается кастомизации, в Tides of Annihilation внешний вид героини меняется чисто косметически. Тем не менее снаряжение три элемента брони, четыре значка и оружие напрямую влияет на боевые характеристики и дает пассивные бонусы под конкретные типы врагов.

В настоящее время Tides of Annihilation находится в активной разработке для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Официальная дата релиза пока не объявлена.

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Комментарии:  15
Ваш комментарий
Morpex333

И это отличная новость!

18
Pojilaya kikimora

Короче, игра для журналистов выйдет

13
lokdogg

отлично, а то тошнит уже от сосаликов

10
Crosh1980

И это хорошо!

6
Floww

Нафига китайцы берут европейские сеттинги, если на выходе все равно получается 100% ная азиатская картинка?

4
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