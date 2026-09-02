Новая актриса Tides of Annihilation не пытается копировать Дженнифер Инглиш - разработчики ценят их разный стиль

Разработчики Tides of Annihilation не собираются заставлять Анджелу Сант’Альбано копировать исполнение Дженнифер Инглиш, которая ранее озвучивала главную героиню Гвендолин. По словам режиссёра игры, у обеих актрис есть собственный стиль, и именно это студия хочет сохранить.

Инглиш, известная по ролям Шэдоухарт в Baldur’s Gate 3 и персонажей в Clair Obscur: Expedition 33 и Elden Ring, была связана с проектом ещё с начала 2025 года. Однако в этом году актрисе пришлось отказаться от основной роли по состоянию здоровья. Её место заняла Анджела Сант’Альбано, недавно озвучившая Грейс в Resident Evil Requiem.

Режиссёр и со-генеральный директор Eclipse Glow Games Ари Чен рассказал GamesRadar+ на Gamescom 2026, что студия не рассматривает новую актрису как замену, которая должна воспроизвести прежнюю манеру исполнения.

«Мы считаем, что у обеих есть свой уникальный стиль, и уважаем и ценим их различия», — объяснил Чен. По его словам, главное заключается в том, как каждая актриса понимает и интерпретирует характер Гвендолин.

При этом Инглиш полностью не покинула проект. Несмотря на уход с роли, она продолжает участвовать в работе над Tides of Annihilation в качестве консультанта. Накопленный за время работы над персонажем опыт теперь помогает ей передавать свои знания Сант’Альбано и лучше подготовить новую исполнительницу к роли.

В студии считают, что такое сотрудничество позволит Сант’Альбано глубже понять Гвендолин, но при этом сохранить собственный подход к персонажу. Поэтому разработчики не стремятся воссоздать выступление Инглиш один в один — новая актриса получила возможность привнести в героиню что-то своё.

У Tides of Annihilation пока по-прежнему нет даты или даже примерного окна релиза. После смены исполнительницы главной роли поклонникам, вероятно, придётся ещё некоторое время ждать новых подробностей о проекте.