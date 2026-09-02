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Tides of Annihilation 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
7.9 179 оценок

Новая актриса Tides of Annihilation не пытается копировать Дженнифер Инглиш - разработчики ценят их разный стиль

IKarasik IKarasik

Разработчики Tides of Annihilation не собираются заставлять Анджелу Сант’Альбано копировать исполнение Дженнифер Инглиш, которая ранее озвучивала главную героиню Гвендолин. По словам режиссёра игры, у обеих актрис есть собственный стиль, и именно это студия хочет сохранить.

Инглиш, известная по ролям Шэдоухарт в Baldur’s Gate 3 и персонажей в Clair Obscur: Expedition 33 и Elden Ring, была связана с проектом ещё с начала 2025 года. Однако в этом году актрисе пришлось отказаться от основной роли по состоянию здоровья. Её место заняла Анджела Сант’Альбано, недавно озвучившая Грейс в Resident Evil Requiem.

Режиссёр и со-генеральный директор Eclipse Glow Games Ари Чен рассказал GamesRadar+ на Gamescom 2026, что студия не рассматривает новую актрису как замену, которая должна воспроизвести прежнюю манеру исполнения.

«Мы считаем, что у обеих есть свой уникальный стиль, и уважаем и ценим их различия», — объяснил Чен. По его словам, главное заключается в том, как каждая актриса понимает и интерпретирует характер Гвендолин.

При этом Инглиш полностью не покинула проект. Несмотря на уход с роли, она продолжает участвовать в работе над Tides of Annihilation в качестве консультанта. Накопленный за время работы над персонажем опыт теперь помогает ей передавать свои знания Сант’Альбано и лучше подготовить новую исполнительницу к роли.

В студии считают, что такое сотрудничество позволит Сант’Альбано глубже понять Гвендолин, но при этом сохранить собственный подход к персонажу. Поэтому разработчики не стремятся воссоздать выступление Инглиш один в один — новая актриса получила возможность привнести в героиню что-то своё.

У Tides of Annihilation пока по-прежнему нет даты или даже примерного окна релиза. После смены исполнительницы главной роли поклонникам, вероятно, придётся ещё некоторое время ждать новых подробностей о проекте.

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Комментарии:  5
Ваш комментарий
UnbearableSavage

Кстати, по поводу всякого там ЕЁЖЗ (ну, вы поняли) Две л*сбы посрались и более главная л*сба выпилила вторую из проекта :)

3
FairUlu

Суть работы актёра - копирование поведения, прописанного в сценарии. Брать образцы у других актёров - в рамках нормы.

3
firefox0047

Так вот почему у персонажа в одном трейлере целых два лица

1