Продюсер Tides of Annihilation объяснил изменения во внешности Гвендолин после споров фанатов

Фанаты обратили внимание на заметные изменения во внешности Гвендолин после выхода нового 40-минутного геймплейного ролика Tides of Annihilation. Некоторые игроки посчитали, что модель главной героини стала выглядеть хуже по сравнению с предыдущими трейлерами.

Разработчики объяснили ситуацию во время Q&A. Продюсер игры Фу Кун заявил, что лицо Гвендолин не менялось — и предыдущие трейлеры, и новая демонстрация используют рендеринг в реальном времени. Разница связана с настройкой освещения и особенностями отображения лица.

При этом продюсер признал, что показанная версия могла быть недостаточно отполирована: «Возможно, эта версия была немного сырой». Команда планирует дополнительно улучшить отображение лица при разных условиях освещения.

Фу Кун также рассказал, что дизайн персонажей сочетает восточные и западные элементы, а некоторые герои будут напрямую связаны с китайской культурой.

Tides of Annihilation пока не получила дату выхода. В сети также ходят слухи, что новой актрисой озвучки Гвендолин могла стать Анджела Сант'Албано, известная по роли Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem, однако официально это пока не подтверждено.