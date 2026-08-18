Продюсер Tides of Annihilation объяснил изменения во внешности Гвендолин после споров фанатов

Фанаты обратили внимание на заметные изменения во внешности Гвендолин после выхода нового 40-минутного геймплейного ролика Tides of Annihilation. Некоторые игроки посчитали, что модель главной героини стала выглядеть хуже по сравнению с предыдущими трейлерами.
Разработчики объяснили ситуацию во время Q&A. Продюсер игры Фу Кун заявил, что лицо Гвендолин не менялось — и предыдущие трейлеры, и новая демонстрация используют рендеринг в реальном времени. Разница связана с настройкой освещения и особенностями отображения лица.
При этом продюсер признал, что показанная версия могла быть недостаточно отполирована: «Возможно, эта версия была немного сырой». Команда планирует дополнительно улучшить отображение лица при разных условиях освещения.
Фу Кун также рассказал, что дизайн персонажей сочетает восточные и западные элементы, а некоторые герои будут напрямую связаны с китайской культурой.
Tides of Annihilation пока не получила дату выхода. В сети также ходят слухи, что новой актрисой озвучки Гвендолин могла стать Анджела Сант'Албано, известная по роли Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem, однако официально это пока не подтверждено.
На кого рассчитано это тупое оправдание, какое освещение) моделька другая, даже прическу изменили или это тоже освещение))
Дама внезапно азиаткой стала - внешность мы не меняли.
Угу, верим и не снимаем лапшу на ушах.
Две абсолютно разные девушки, какое в задницу освещение, отмазку наверное чат гпт выдал))))
Два приятеля-фотографа встречаются:
— Что нового?
— Женился вот.
— И как жена, красивая?
— Ну, это как свет выставить...