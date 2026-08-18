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Tides of Annihilation 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.9 169 оценок

Продюсер Tides of Annihilation объяснил изменения во внешности Гвендолин после споров фанатов

IKarasik IKarasik

Фанаты обратили внимание на заметные изменения во внешности Гвендолин после выхода нового 40-минутного геймплейного ролика Tides of Annihilation. Некоторые игроки посчитали, что модель главной героини стала выглядеть хуже по сравнению с предыдущими трейлерами.

Разработчики объяснили ситуацию во время Q&A. Продюсер игры Фу Кун заявил, что лицо Гвендолин не менялось — и предыдущие трейлеры, и новая демонстрация используют рендеринг в реальном времени. Разница связана с настройкой освещения и особенностями отображения лица.

Разработчики Tides of Annihilation изменили лицо главной героини Гвендолин и не всем это понравилось

При этом продюсер признал, что показанная версия могла быть недостаточно отполирована: «Возможно, эта версия была немного сырой». Команда планирует дополнительно улучшить отображение лица при разных условиях освещения.

Фу Кун также рассказал, что дизайн персонажей сочетает восточные и западные элементы, а некоторые герои будут напрямую связаны с китайской культурой.

Актриса захвата движений Tides of Annihilation подтвердила: героиню озвучивает голос Грейс из Resident Evil Requiem

Tides of Annihilation пока не получила дату выхода. В сети также ходят слухи, что новой актрисой озвучки Гвендолин могла стать Анджела Сант'Албано, известная по роли Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem, однако официально это пока не подтверждено.

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Комментарии:  42
Ваш комментарий
SnobbishGhost

На кого рассчитано это тупое оправдание, какое освещение) моделька другая, даже прическу изменили или это тоже освещение))

36
ZNGRU

Дама внезапно азиаткой стала - внешность мы не меняли.
Угу, верим и не снимаем лапшу на ушах.

29
Playground C0rrupt WH0RE

Две абсолютно разные девушки, какое в задницу освещение, отмазку наверное чат гпт выдал))))

24
BrokVud

Два приятеля-фотографа встречаются:

— Что нового?

— Женился вот.

— И как жена, красивая?

— Ну, это как свет выставить...

19
NatanieLzZ