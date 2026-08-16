ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tides of Annihilation 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.9 168 оценок

Разработчики Tides of Annihilation изменили лицо главной героини Гвендолин и не всем это понравилось

2BLaraSex 2BLaraSex

После свежих показов геймплея и офлайн-демо китайской экшен-RPG Tides of Annihilation игроки обратили внимание на заметные изменения во внешности главной героини Гвендолин. Ее лицо стало другим по сравнению с более ранними трейлерами и промо-материалами - изменились черты, контуры и общее выражение.

Фэнтези-экшен во всей красе - 40 минут геймплея Tides of Annihilation

Некоторые фанаты сразу выразили разочарование. В обсуждениях в соцсетях и на других площадках часто звучат мнения вроде "раньше выглядела идеально", "теперь слишком детское лицо" или "зачем вообще меняли". Часть игроков прямо просит вернуть прежний вариант, считая, что новый смотрится хуже.

Если это ее новый образ, то это несколько разочаровывает.
Они изменили ее внешность, чтобы она больше походила на азиатку и больше соответствовала китайскому рынку? Ее первоначальный дизайн мне казался более европейским.
Зачем им понадобилось делать персонажа с западными мотивами азиатской внешности? Если это окончательное изменение, то это очень разочаровывает.

При этом много и тех, кому обновленный дизайн нравится или кто отмечает, что оба варианта красивые. Некоторые связывают правки с недавней сменой английской актрисы озвучки (Дженнифер Инглиш ушла по состоянию здоровья), хотя студия Eclipse Glow Games официально пока не комментировала причину изменения модели лица.

Несмотря на споры вокруг внешности Гвендолин, сама игра продолжает вызывать интерес благодаря зрелищным боям, системе призыва рыцарей Круглого стола и высокому уровню графики на Unreal Engine 5. Однако именно новый образ героини сейчас стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней среди ожидающих релиза. Официальная точная дата релиза Tides of Annihilation пока не объявлена, однако выход масштабного экшен-приключения запланирован на 2026 год

Индустрия 5
130
142
Комментарии:  142
Ваш комментарий
FriendyS

Была милфой, а стала лолькой. Так даже лучше

81
Игнатий Лапкин

Да первая внешка лучше

69