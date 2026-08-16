Разработчики Tides of Annihilation изменили лицо главной героини Гвендолин и не всем это понравилось

После свежих показов геймплея и офлайн-демо китайской экшен-RPG Tides of Annihilation игроки обратили внимание на заметные изменения во внешности главной героини Гвендолин. Ее лицо стало другим по сравнению с более ранними трейлерами и промо-материалами - изменились черты, контуры и общее выражение.

Некоторые фанаты сразу выразили разочарование. В обсуждениях в соцсетях и на других площадках часто звучат мнения вроде "раньше выглядела идеально", "теперь слишком детское лицо" или "зачем вообще меняли". Часть игроков прямо просит вернуть прежний вариант, считая, что новый смотрится хуже.

Если это ее новый образ, то это несколько разочаровывает.

Они изменили ее внешность, чтобы она больше походила на азиатку и больше соответствовала китайскому рынку? Ее первоначальный дизайн мне казался более европейским.

Зачем им понадобилось делать персонажа с западными мотивами азиатской внешности? Если это окончательное изменение, то это очень разочаровывает.

При этом много и тех, кому обновленный дизайн нравится или кто отмечает, что оба варианта красивые. Некоторые связывают правки с недавней сменой английской актрисы озвучки (Дженнифер Инглиш ушла по состоянию здоровья), хотя студия Eclipse Glow Games официально пока не комментировала причину изменения модели лица.

Несмотря на споры вокруг внешности Гвендолин, сама игра продолжает вызывать интерес благодаря зрелищным боям, системе призыва рыцарей Круглого стола и высокому уровню графики на Unreal Engine 5. Однако именно новый образ героини сейчас стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней среди ожидающих релиза. Официальная точная дата релиза Tides of Annihilation пока не объявлена, однако выход масштабного экшен-приключения запланирован на 2026 год