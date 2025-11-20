Разработчики Tides of Annihilation показали боевую систему в новом зрелищном геймплейном трейлере

В рамках прошедшего Xbox Partner Preview китайская студия Eclipse Glow Games представила масштабный геймплейный трейлер своего проекта Tides of Annihilation. Ролик был посвящен уникальной боевой системе Dual Frontline Battle System, которую разработчики продемонстрировали в захватывающем сражении с боссом.

Tides of Annihilation представляет собой экшен с видом от третьего лица, сочетающий современный Лондон и легенды о Короле Артуре. Главная героиня Гвендолин, находясь в поисках Святого Грааля, может призывать спектральных рыцарей Круглого Стола. Именно эти рыцари и лежат в основе системы Dual Frontline Battle System. Как пояснил в интервью для Xbox Wire продюсер игры Кун Фу, эта система позволяет игрокам использовать различные атаки каждого рыцаря в бою, а также настраивать их конфигурацию и способности.

Рыцари выступают не просто в роли инструмента, а скорее верных спутников, которые помогают Гвендолин в ее путешествии. В бою игроки могут одновременно призвать до четырех спектральных воинов, разделённых на два отряда. Разные рыцари усиливают способности главной героини и особенно полезны для выполнения комбо-атак.

Новый трейлер наглядно показал эту механику в бою с боссом Тироной, которая превращается в птице-зверя и создаёт зеркальное альтернативное измерение. Рыцарь сэр Ламорок помогает Гвендолин из этого зазеркалья, а затем его сила поглощается героиней для последующих призывов. Зрелище получается масштабным и кинематографичным.

Разработчики черпали вдохновение в знаменитых сценах из фильмов "Начало", "Матрица" и "Доктор Стрэндж".

Мы хотели, чтобы игроки испытывали ту же эйфорию - сочетание возбуждения и страха - в сражениях с босами в Tides of Annihilation, - поделился Кун Фу.

Дата выхода Tides of Annihilation пока не объявлена. Игра выйдет на Xbox Series X|S, PC (через Xbox, Epic Games Store и Steam) и PlayStation 5.