Слух: новым голосом главной героини Tides of Annihilation стала Анджела Сант'Альбано, голос Грейс из RE Requiem

После выхода расширенного геймплейного демо Tides of Annihilation, в игровом сообществе все громче звучит мнение, что главную героиню Гвендолин теперь озвучивает Анджела Сант'Альбано - актриса, подарившая голос Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem.

Контент-креатор GermanStrands заявил, что после просмотра свежего геймплея полностью убежден в этом. В комментариях к демо многие игроки соглашаются: голос действительно очень похож на Грейс, а некоторые прямо называют Сант'Альбано новой исполнительницей роли.

Косвенные подтверждения только усиливают теорию. Игроки заметили, что актриса подписана на официальный аккаунт игры, а во многих репликах слышен характерный тембр Грейс. Другие участники дискуссии проверили эту информацию и подтвердили, что совпадение заметное.

Ранее Гвендолин озвучивала Дженнифер Инглиш (Шэдоухарт в Baldur's Gate 3). В июле 2026 года студия Eclipse Glow Games объявила, что актриса покинула проект по состоянию здоровья, но осталась в качестве консультанта и помогла найти замену. Новая исполнительница уже записывала реплики специально к демо Gamescom 2026.

Официального подтверждения имени новой актрисы пока нет, однако после свежего геймплея слух про Анджелу Сант'Альбано стал одним из самых популярных. Интригу добавляет и тот факт, что Сант'Альбано значится как со-ведущая шоу Future Games Show на Gamescom 2026, где будет представлена и Tides of Annihilation. Ожидается, что голос новой Гвендолин впервые официально представят именно в рамках этого мероприятия.