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Tides of Annihilation 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
8 183 оценки

Создатели слэшера Tides of Annihilation раскрыли влияние Fate stay night и JoJo на боевую систему игры

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Анонсированный китайский экшен Tides of Annihilation от студии Eclipse Glow привлек внимание необычным творческим фундаментом. На первый взгляд проект позиционируется как мрачное переосмысление легенд о короле Артуре в декорациях разрушенного потусторонними силами Лондона. Однако ключевые механики сражений и визуальная подача вдохновлены вовсе не британским фольклором, а японской анимацией и мангой.

В рамках прошедшей выставки Gamescom 2026 сооснователь студии и геймдиректор Ари Чен поделился подробностями зарождения концепции. Разработчик признался, что увлечение артуровским мифом началось в юности с просмотра оригинального аниме-сериала Fate/stay night 2006 года выпуска, где образ рыцаря Артура был подан в непривычной трактовке. Именно этот культурный пласт послужил отправной точкой для создания собственного проекта.

Среди произведений франшизы Fate наибольшее предпочтение отдается оригинальному аниме 2006 года, так как оно ассоциируется с периодом взросления. В то время японская анимация была постоянным увлечением, и знакомство с артуровскими легендами произошло именно через этот формат.
- Ари Чен, сооснователь студии Eclipse Glow и геймдиректор

Влияние японской поп-культуры напрямую отразилось на механике поединков. Главная героиня Гвендолин ведет бой не в одиночку, а призывает спектральных рыцарей круглого стола. Принцип взаимодействия с фантомными союзниками создатели позаимствовали из манги JoJo's Bizarre Adventure, где персонажи сражаются при помощи стендов. Каждый призванный рыцарь обладает уникальным набором приемов, собственным типом вооружения и автономной манерой поведения, дополняя базовые комбинации протагонистки.

За динамическую сторону схваток отвечает опыт ветеранов индустрии. Команда Eclipse Glow сформировалась в начале 2023 года, но ее ведущие специалисты работают в геймдеве с 2007 года и успели приложить руку к созданию God of War, Prince of Persia и серий Assassin's Creed. В основу боевой системы заложены стремительные комбо в духе Devil May Cry, требующие своевременного переключения между рыцарями и поддержания высокого темпа боя.

Авторы сознательно избегают монотонной структуры череды битв с боссами. Прохождение кампании остается линейным, однако локации спроектированы в формате полуоткрытых зон с пространственными головоломками и вертикальным платформингом. Исследование руин британской столицы призвано сбалансировать агрессивный экшен, предоставляя возможность перевести дух между масштабными стычками.

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