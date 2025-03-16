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Tides of Annihilation 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.1 78 оценок

Создатели Tides of Annihilation представили трейлер с демонстрацией работы технологии DLSS 4 в игре

AceTheKing AceTheKing

Студия Eclipse Glow представила новый трейлер из своей предстоящей игры Tides of Annihilation.

В нем разработчики показали новые отрывки геймплея, а так же работу технологии DLSS 4 от компании NVIDIA - игра получит поддержку данной технологии на релизе. Поддержка DLSS 4 обещает значительное улучшение производительности игры.

В игре рассказывается о битвах с полубогами Авалона в Лондоне, который был разрушен вторжением из другого измерения. Гвендолин, главная героиня игры, пытается найти свою семью в этом искажённом и разрушенном городе. Игра выйдет в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

9
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Dzuybachyk S

Игра как китайские Аля ММО, все сверкает блестит, так и эпилепсию можно поймать через часа 3 игры )))

4
JustA_NiceGuy

Яркость монитора ставишь на 25% и никакой эпилепсии))

0
VIGITAL1 JustA_NiceGuy

Яркость можно и в настройках игры крутануть.Но это бред конечно же ,вся работа художников коту под хвост.

0
AllConforD

"В нем разработчики показали новые отрывки геймплея, а так же работу технологии DLSS 4 от компании NVIDIA - игра получит поддержку данной технологии на релизе. Поддержка DLSS 4 обещает значительное улучшение производительности игры."

Молодцы, NVidia, молодцы, когда технологии позволяют без потери качества, получить от игры “слегка” больше FPS, имхо, это замечательно. Любители “святого натива”, “честных кадров”, “лучи не нужны”, и видяек от AMD (этих бумажных тигров, которые тупо не могли много лет делать на аппаратном уровне, то, что делала Nvidia, а теперь, очнувшись от маркетингового угара, в котором утверждали, что все эти технологии не нужны - повторяют за Nvidia, но на менее качественном уровне), да, они будут рвать и метать, сотрясая в очередной раз воздух, выпуская миазмы зависти и злобы, но, это их, и только их проблемы.

2
Etteri

80 FPS натив.

1
Пользователь ВКонтакте

Каво? // Иван Марков

0
Пользователь ВКонтакте

А... Так это ещё и хвастовство генерацией кадров... Ну всё понятно... Тайтл в мусорку. // Иван Марков

-3
Dark446

На экране чёрным по белому написано RTX - On. Так же на экране куча всяких светящихся спецэффектов. Но ни один из них не даёт цветных рефлектов от окружения! Ни один!

0
Listoman

Написано rtx - on, что подразумевает включение фишек, доступных на картах с соответствующим названием, а не rt - on)

1
GayFish

Потому-что тут кастрированный РТ, без глобального освещения и затенения.

В 8 из 10 игр RTX эффекты криво внедрены на скорую руку.

0
Spillik

Че там, 4к длсс перфоманс + 3 сгенерированных кадра?

-1
sa1958

Хорошо.

-1