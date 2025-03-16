Создатели Tides of Annihilation представили трейлер с демонстрацией работы технологии DLSS 4 в игре

Студия Eclipse Glow представила новый трейлер из своей предстоящей игры Tides of Annihilation.

В нем разработчики показали новые отрывки геймплея, а так же работу технологии DLSS 4 от компании NVIDIA - игра получит поддержку данной технологии на релизе. Поддержка DLSS 4 обещает значительное улучшение производительности игры.

В игре рассказывается о битвах с полубогами Авалона в Лондоне, который был разрушен вторжением из другого измерения. Гвендолин, главная героиня игры, пытается найти свою семью в этом искажённом и разрушенном городе. Игра выйдет в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.