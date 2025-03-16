Создатели Tides of Annihilation представили трейлер с демонстрацией работы технологии DLSS 4 в игре

Студия Eclipse Glow представила новый трейлер из своей предстоящей игры Tides of Annihilation.
В нем разработчики показали новые отрывки геймплея, а так же работу технологии DLSS 4 от компании NVIDIA - игра получит поддержку данной технологии на релизе. Поддержка DLSS 4 обещает значительное улучшение производительности игры.
В игре рассказывается о битвах с полубогами Авалона в Лондоне, который был разрушен вторжением из другого измерения. Гвендолин, главная героиня игры, пытается найти свою семью в этом искажённом и разрушенном городе. Игра выйдет в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Игра как китайские Аля ММО, все сверкает блестит, так и эпилепсию можно поймать через часа 3 игры )))
Яркость монитора ставишь на 25% и никакой эпилепсии))
Яркость можно и в настройках игры крутануть.Но это бред конечно же ,вся работа художников коту под хвост.
"В нем разработчики показали новые отрывки геймплея, а так же работу технологии DLSS 4 от компании NVIDIA - игра получит поддержку данной технологии на релизе. Поддержка DLSS 4 обещает значительное улучшение производительности игры."
Молодцы, NVidia, молодцы, когда технологии позволяют без потери качества, получить от игры “слегка” больше FPS, имхо, это замечательно. Любители “святого натива”, “честных кадров”, “лучи не нужны”, и видяек от AMD (этих бумажных тигров, которые тупо не могли много лет делать на аппаратном уровне, то, что делала Nvidia, а теперь, очнувшись от маркетингового угара, в котором утверждали, что все эти технологии не нужны - повторяют за Nvidia, но на менее качественном уровне), да, они будут рвать и метать, сотрясая в очередной раз воздух, выпуская миазмы зависти и злобы, но, это их, и только их проблемы.
80 FPS натив.
Каво? // Иван Марков
А... Так это ещё и хвастовство генерацией кадров... Ну всё понятно... Тайтл в мусорку. // Иван Марков
На экране чёрным по белому написано RTX - On. Так же на экране куча всяких светящихся спецэффектов. Но ни один из них не даёт цветных рефлектов от окружения! Ни один!
Написано rtx - on, что подразумевает включение фишек, доступных на картах с соответствующим названием, а не rt - on)
Потому-что тут кастрированный РТ, без глобального освещения и затенения.
В 8 из 10 игр RTX эффекты криво внедрены на скорую руку.
Че там, 4к длсс перфоманс + 3 сгенерированных кадра?
Хорошо.