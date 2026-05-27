Создатели Tides of Annihilation раскрыли масштабное техническое сотрудничество с NVIDIA и Unreal Engine

Сегодня Eclipse Glow Games объявила, что этим летом состоится первое в истории мероприятие, посвящённое практическому знакомству с долгожданной однопользовательской приключенческой игрой Tides of Annihilation. Вместе с анонсом студия выпустила новое техническое видео, подробно описывающее масштабное инженерное сотрудничество с Unreal Engine и NVIDIA, призванное расширить границы визуальной точности и производительности игр следующего поколения. В этом видеоролике, демонстрирующем закулисную работу, также показано, как студия учитывает отзывы, полученные после анонсов 2025 года на Sony State of Play и Xbox Partner Preview, и завершается он намёком на то, что нас ждёт в 2026 году.

Продюсер Tides of Annihilation Кун Фу подтвердил в видео, что студия проведёт мероприятие по ознакомлению с игрой этим летом, предоставив публике первую возможность лично оценить «неосредневековую» боевую систему игры. Подробное расписание, места проведения и требования к платформам будут опубликованы в ближайшее время в официальных социальных сетях.

Для достижения наших технических целей в отношении Tides of Annihilation мы используем двойной подход. Мы хотим довести визуальные возможности нашей игры до абсолютного предела существующих технологий и в равной степени привержены тщательной оптимизации. Мы хотим гарантировать, что каждый игрок, независимо от его конфигурации, получит плавное и захватывающее путешествие в нашем переосмысленном современном приключенческом боевике в стиле артурианских легенд. Мы очень рады, что геймеры со всего мира впервые смогут оценить Tides of Annihilation на этом мероприятии.

Eclipse Glow Games также представила закулисный взгляд на техническую эволюцию проекта. Студия работает напрямую с инженерами Unreal Engine и NVIDIA, чтобы гарантировать, что амбициозные визуальные возможности игры будут подкреплены исключительной стабильностью и частотой кадров на всех платформах.

Интеграция с Unreal Engine: Вэй Лю, технический директор Unreal Engine China, сообщил, что команды провели систематический анализ узких мест в работе ЦП и ГП для Tides of Annihilation. Результатом этого сотрудничества стала усовершенствованная система анимации и логики игрового процесса, значительно снижающая вычислительные затраты.

Инновации на основе нанитов: Кай Юань, ведущий технический художник Tides of Annihilation, подробно рассказал об использовании собственной системы Unreal Engine на основе нанитов, специально разработанной для сражений с «гигантскими рыцарями». Эта система использует автоматическую оптимизацию столкновений и теней для сохранения высокого качества текстур во время высокоскоростного движения без ущерба для производительности во время выполнения.

Трассировка путей и оптимизация драйверов NVIDIA: Основываясь на ранее анонсированной поддержке DLSS и трассировки путей, NVIDIA проводит глубокий анализ производительности и оптимизацию на уровне драйверов. Это гарантирует, что игроки на широком спектре аппаратных конфигураций смогут наслаждаться плавным, кинематографическим игровым процессом.

Tides of Annihilation в настоящее время разрабатывается для ПК в Steam и Epic Game Store, Xbox Series X|S и Playstation 5.