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Tides of Annihilation 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.3 56 оценок

Tides of Annihilation подарит более 30 часов геймплея в стиле серии Devil May Cry и выйдет в 2026 году

butcher69
Новости

Одним из самых запоминающихся анонсов недавнего State of Play стала новая приключенческая экшен-игра Tides of Annihilation от студии Eclipse Glow. Действие развернётся в мистическом Лондоне, а в основе сюжета — артурианские легенды.

Как сообщили разработчики, игра предложит более 30 часов геймплея, насыщенного сражениями с более чем 30 боссами. Боевая система напоминает Devil May Cry, предлагая игрокам широкий простор для экспериментов с комбо-ударами.

В распоряжении главного героя окажутся четыре вида оружия — от кулаков до мечей. Выбор экипировки и тактика будут играть важную роль, особенно на высоких уровнях сложности, где сражения потребуют максимальной концентрации.

Игра также включает RPG-элементы: систему прокачки навыков, коллекционирование доспехов и косметических предметов.

Разработчики ориентируются на западную аудиторию, делая акцент на легенды о рыцарях Круглого стола. Однако релиз игры состоится не скоро — в 2026 году.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Lady_Leda

Эх, снова анонс игры которая выйдет еще не скоро(

2
AlluringJake

Игра видно будет интересной но такая стилистика мира уже надоела, напоминает многие игры например как Финалку и.т.д.

-1
KitschSkeletor

Более 30 часов дерьма китайского. С бабой в главной роли, супер быстрой и сильной, мужики вы серьезно ? Я бы не хотел чтоб мой сын играл за бабу в главной роли и фильмы смотрел с главным героем женского пола. Не знаю как думаете Вы но в моем представлении женщине может раздавить голову любой нормальный мужик двумя руками да так что лопнет что может сделать 50 кг против 110 и роста под 2 метра ? Девочки пусть в Симс играют, ужастиках, мелодрамах, какую то любовь прививать не знаю семейные ценности. Не должно быть в голове у людей что женщина может кому то что-то сделать даже в игре. У детей вся психика строиться на играх, фильмах, мультиках. И что может нормального вырасти из парня если он в голове знает что женщина может вообще что то сама ? Понимаю время не то! Но это не правильно.

-16
SoberVayne

Даже для рофла жирновато

2
Donald Cristofer Cooper

Чувак ты негатив в образе священника 18 века ! девушка главный герой потрясающей надеюсь игры с шикарной боевой системой похожей на DMC и FF это приятно ! отход от привычной истории игр а в симс пусть ваш сын играет )) ему как раз пойдёт данная игра благодаря вашим видиньем про женщин ! мне понравились ролики данной игры и я с радостью. пройду игру полностью и не один раз !!! игра будет достойной всех игроков !

1
KitschSkeletor Donald Cristofer Cooper

Никогда не играл в dmc не достойная игра. ff только онлайн ! Одиночная еще хуже dmc

-3
Donald Cristofer Cooper KitschSkeletor

DMC 3 легендарная ! лучшая в серии ! FF X и X2 и разумеется седьмая часть оригинал вообще обалденнейшая !

0