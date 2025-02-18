Tides of Annihilation подарит более 30 часов геймплея в стиле серии Devil May Cry и выйдет в 2026 году

Одним из самых запоминающихся анонсов недавнего State of Play стала новая приключенческая экшен-игра Tides of Annihilation от студии Eclipse Glow. Действие развернётся в мистическом Лондоне, а в основе сюжета — артурианские легенды.

Как сообщили разработчики, игра предложит более 30 часов геймплея, насыщенного сражениями с более чем 30 боссами. Боевая система напоминает Devil May Cry, предлагая игрокам широкий простор для экспериментов с комбо-ударами.

В распоряжении главного героя окажутся четыре вида оружия — от кулаков до мечей. Выбор экипировки и тактика будут играть важную роль, особенно на высоких уровнях сложности, где сражения потребуют максимальной концентрации.

Игра также включает RPG-элементы: систему прокачки навыков, коллекционирование доспехов и косметических предметов.

Разработчики ориентируются на западную аудиторию, делая акцент на легенды о рыцарях Круглого стола. Однако релиз игры состоится не скоро — в 2026 году.