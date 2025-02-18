Tides of Annihilation подарит более 30 часов геймплея в стиле серии Devil May Cry и выйдет в 2026 году

Одним из самых запоминающихся анонсов недавнего State of Play стала новая приключенческая экшен-игра Tides of Annihilation от студии Eclipse Glow. Действие развернётся в мистическом Лондоне, а в основе сюжета — артурианские легенды.
Как сообщили разработчики, игра предложит более 30 часов геймплея, насыщенного сражениями с более чем 30 боссами. Боевая система напоминает Devil May Cry, предлагая игрокам широкий простор для экспериментов с комбо-ударами.
В распоряжении главного героя окажутся четыре вида оружия — от кулаков до мечей. Выбор экипировки и тактика будут играть важную роль, особенно на высоких уровнях сложности, где сражения потребуют максимальной концентрации.
Игра также включает RPG-элементы: систему прокачки навыков, коллекционирование доспехов и косметических предметов.
Разработчики ориентируются на западную аудиторию, делая акцент на легенды о рыцарях Круглого стола. Однако релиз игры состоится не скоро — в 2026 году.
Эх, снова анонс игры которая выйдет еще не скоро(
Игра видно будет интересной но такая стилистика мира уже надоела, напоминает многие игры например как Финалку и.т.д.
Более 30 часов дерьма китайского. С бабой в главной роли, супер быстрой и сильной, мужики вы серьезно ? Я бы не хотел чтоб мой сын играл за бабу в главной роли и фильмы смотрел с главным героем женского пола. Не знаю как думаете Вы но в моем представлении женщине может раздавить голову любой нормальный мужик двумя руками да так что лопнет что может сделать 50 кг против 110 и роста под 2 метра ? Девочки пусть в Симс играют, ужастиках, мелодрамах, какую то любовь прививать не знаю семейные ценности. Не должно быть в голове у людей что женщина может кому то что-то сделать даже в игре. У детей вся психика строиться на играх, фильмах, мультиках. И что может нормального вырасти из парня если он в голове знает что женщина может вообще что то сама ? Понимаю время не то! Но это не правильно.
Даже для рофла жирновато
Чувак ты негатив в образе священника 18 века ! девушка главный герой потрясающей надеюсь игры с шикарной боевой системой похожей на DMC и FF это приятно ! отход от привычной истории игр а в симс пусть ваш сын играет )) ему как раз пойдёт данная игра благодаря вашим видиньем про женщин ! мне понравились ролики данной игры и я с радостью. пройду игру полностью и не один раз !!! игра будет достойной всех игроков !
Никогда не играл в dmc не достойная игра. ff только онлайн ! Одиночная еще хуже dmc
DMC 3 легендарная ! лучшая в серии ! FF X и X2 и разумеется седьмая часть оригинал вообще обалденнейшая !