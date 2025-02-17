Tides of Annihilation стала самой популярной игрой прошедшего State of Play

Tides of Annihilation, приключенческий экшен из Китая, который был представлен на прошлой неделе в рамках State of Play, удивил многих игроманов, став самой обсуждаемой игрой мероприятия. Разрабатываемая Eclipse Glow Games, игра покорила многих геймеров своим колоритным геймплеем и заняла заслуженное место в их списках желаний.

В опросе, проводимом порталом Push Square, Tides of Annihilation была признана лучшей игрой ивента, получив 13% голосов (621 голос) среди более чем 4600 участников. Игра обошла даже такие игры PlayStation Studios, как Saros, занявшая второе место с 533 голосами.

Успех также отразился на YouTube, где трейлер на канале PlayStation приблизился к 1 миллиону просмотров, а 11-минутный геймплейный ролик превысил 1,2 миллиона просмотров (с учетом загрузок PlayStation и IGN).

Tides of Annihilation разрабатывается для PS5, PS5 Pro, Xbox Series X/S и PC.