Tides of Annihilation стала самой популярной игрой прошедшего State of Play

Tides of Annihilation, приключенческий экшен из Китая, который был представлен на прошлой неделе в рамках State of Play, удивил многих игроманов, став самой обсуждаемой игрой мероприятия. Разрабатываемая Eclipse Glow Games, игра покорила многих геймеров своим колоритным геймплеем и заняла заслуженное место в их списках желаний.
В опросе, проводимом порталом Push Square, Tides of Annihilation была признана лучшей игрой ивента, получив 13% голосов (621 голос) среди более чем 4600 участников. Игра обошла даже такие игры PlayStation Studios, как Saros, занявшая второе место с 533 голосами.
Успех также отразился на YouTube, где трейлер на канале PlayStation приблизился к 1 миллиону просмотров, а 11-минутный геймплейный ролик превысил 1,2 миллиона просмотров (с учетом загрузок PlayStation и IGN).
Tides of Annihilation разрабатывается для PS5, PS5 Pro, Xbox Series X/S и PC.
Выглядит по геймплейному ролику очень круто, напомнил таргет на врагах ДМС сильно)
Это мы ждём.
Лично меня игра не зацепила.
единственная игра которая выглядит как игра, не индюшатина, не пиксельное месиво, не очередная гонка марио/соник + ГГ девушка симпотичная. и то правда, почему игра стала популярной
Lost Soul Aside еще под твое описание попадает, ну кроме девушки
У Китая свой рынок, и конкуренция там просто зверская, выпускается до 1000 игр в год разными студиями, и лишь единицы выходят на рынок... Остальные тихо помирают на стадии Проектов.
Картинка красивая спору нет! И тема интересная! Но где там колоритный геймплей ХЗ его знает!? :) Очередная дерганая боёвка (то что так нравится азиатам), с кучей искр, световых лучей, воплей и дыма! :))) На любителя!
Заслуженно! Люди изголодались по красивым ААА слешерам, а то все либо соулслайки клепают, либо просто унылый повесточный экшен типа Вейлгарда.
гг у нас сильная и независимая?
Таких бы сильных да побольше в других проектах) А вообще нарисовали очень красиво гг, давно подобного не видел
скорее сильная и красивая, с последним особенно туго в нынешней индустрии, поэтому мы такое одобряем
дайка угадаю, делали азиаты?))
Китай идет захватывать западный рынок, отличная встряска для индустрии которая в стагнации и деградации
они любят тяночек рисовать)