Tides of Annihilation впервые дадут опробовать на Gamescom 2026 - амбициозный экшен выходит на глобальный тест

Eclipse Glow Games объявила, что посетители Gamescom 2026 смогут первыми опробовать публичную демоверсию Tides of Annihilation. Для студии это станет первым масштабным знакомством проекта с мировой аудиторией. Демо будет доступно с 26 по 30 августа в павильоне 6 выставочного центра Koelnmesse в Кёльне, а перед открытием выставки игра также появится на презентации Opening Night Live 25 августа с новым трейлером.

По словам игрового директора и со-генерального директора студии Ари Чена, команда несколько лет работала над проектом и с нетерпением ждёт реакции игроков на первую публичную версию.

Демоверсия предложит расширенный фрагмент игры с несколькими маршрутами прохождения, позволяющими по-разному исследовать мир и подходить к сражениям. Разработчики обещают показать ключевые локации и масштабные постановочные эпизоды, которые должны раскрыть атмосферу проекта.

Tides of Annihilation представляет собой одиночный приключенческий экшен, вдохновлённый легендами о короле Артуре. Игра выделяется необычным сочетанием неосредневековой эстетики, фэнтези и зрелищной боевой системы, благодаря чему уже привлекла внимание после первых показов.

Релиз Tides of Annihilation готовится для PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Дата выхода проекта пока не объявлена, однако Gamescom 2026 станет первой возможностью для широкой публики лично оценить один из самых ожидаемых новых экшенов последних лет.