Tides Of Annihilation выйдет осенью 2026 года, в разработке находятся расширение и кооперативный режим

С момента своего первого выхода игра Tides of Annihilation покорила поклонников динамичным игровым процессом, напоминающим такие экшен-игры, как Devil May Cry, а фэнтезийный сеттинг добавил еще больше очарования и без того интересной задумке.

За последние несколько месяцев разработчик Eclipse Glow Games делился с игроками лишь отрывочной информацией, но новая информация от инсайдера раскрыла некоторые интересные подробности, включая внутреннее окно релиза игры.

По данным инсайдера Lunatic Ignus, запуск Tides of Annihilation запланирован на период с сентября по октябрь 2026 года, согласно внутренним оценкам.

Кроме того, как сообщил инсайдер, в этой фэнтезийной экшен-игре будет реализован кооперативный режим, и разработчик планирует анонсировать это дополнение в 2025 году. Еще более захватывающей является новость о том, что расширение/DLC для Tides of Annihilation уже находится в разработке, еще до выхода игры.

Судя по этому, разработчик Eclipse Glow, возможно, очень уверен в проекте, и с учетом времени, которое у них было на создание игры, это имеет смысл. По словам инсайдера, Tides of Annihilation находится в разработке уже более 3 лет, поскольку игра получила зеленый свет еще в ноябре 2021 года, что дает ей 5-летний цикл разработки.

Кроме того, Tencent будет владеть 90% игры, а это значит, что большую часть дохода будет получать китайская игровая корпорация.

С приближающейся презентацией Gamescom, а также новым трейлером, игроки очень скоро получат больше подробностей о Tides of Annihilation. Если все пойдет по плану, играбельная демоверсия в четвертом квартале 2025 года вполне возможна.

Созданная на движке Unreal Engine 5 и разворачивающаяся в современном Лондоне, захваченном мифическим царством Авалон, игра Tides of Annihilation будет иметь 30-часовую основную историю, и если вдохновленная DMC боевая система окажется хоть сколько-нибудь хороша, то будет настоящий праздник.