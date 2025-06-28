Tides Of Annihilation выйдет осенью 2026 года, в разработке находятся расширение и кооперативный режим

С момента своего первого выхода игра Tides of Annihilation покорила поклонников динамичным игровым процессом, напоминающим такие экшен-игры, как Devil May Cry, а фэнтезийный сеттинг добавил еще больше очарования и без того интересной задумке.
За последние несколько месяцев разработчик Eclipse Glow Games делился с игроками лишь отрывочной информацией, но новая информация от инсайдера раскрыла некоторые интересные подробности, включая внутреннее окно релиза игры.
По данным инсайдера Lunatic Ignus, запуск Tides of Annihilation запланирован на период с сентября по октябрь 2026 года, согласно внутренним оценкам.
Кроме того, как сообщил инсайдер, в этой фэнтезийной экшен-игре будет реализован кооперативный режим, и разработчик планирует анонсировать это дополнение в 2025 году. Еще более захватывающей является новость о том, что расширение/DLC для Tides of Annihilation уже находится в разработке, еще до выхода игры.
Судя по этому, разработчик Eclipse Glow, возможно, очень уверен в проекте, и с учетом времени, которое у них было на создание игры, это имеет смысл. По словам инсайдера, Tides of Annihilation находится в разработке уже более 3 лет, поскольку игра получила зеленый свет еще в ноябре 2021 года, что дает ей 5-летний цикл разработки.
Кроме того, Tencent будет владеть 90% игры, а это значит, что большую часть дохода будет получать китайская игровая корпорация.
С приближающейся презентацией Gamescom, а также новым трейлером, игроки очень скоро получат больше подробностей о Tides of Annihilation. Если все пойдет по плану, играбельная демоверсия в четвертом квартале 2025 года вполне возможна.
Созданная на движке Unreal Engine 5 и разворачивающаяся в современном Лондоне, захваченном мифическим царством Авалон, игра Tides of Annihilation будет иметь 30-часовую основную историю, и если вдохновленная DMC боевая система окажется хоть сколько-нибудь хороша, то будет настоящий праздник.
Этот "инсайдер" - клоун похлеще Detective Seeds.
Послужной список
Январь 2025 года
15 января объявил, что "Final Fantasy XVI выйдет на XBOX очень скоро, и анонс не за горами". Однако 23 января 2025 года на Xbox Developer Direct ничего об этом не сообщалось. В ответ на это разработчики продолжают думать, что разработчики намеренно откладывают анонсы, чтобы "похоронить" его.
(Примечание: FFXVI была выпущена на Xbox только 6 месяцев спустя, 8 июня 2025 года)
Ноябрь 2024
Утверждает, среди прочего, что дополнение Rise Of The Ronin будет анонсировано на Game Awards на 100%. 12 декабря, перед началом TGA, он изменил свою позицию на "Я, честно говоря, думаю, что Ронина там не будет". Само мероприятие подтвердило, что Team Ninja вообще не присутствовала на нем.
Сам директор Фумихико Ясуда в интервью RPGSite от 10 марта 2025 года подтвердил, что в настоящее время нет планов по дополнению ROTR.
Октябрь 2024 года
Утверждает, что Team Ninja будет присутствовать на G-Star 2024 в Южной Корее и "потенциально будет иметь отношение к Ninja Gaiden / DOA". Оказалось, что TN даже не было в списке участников выставки, который был опубликован 13 ноября 2024 года, за 1 день до начала мероприятия.
Сентябрь 2024
Утверждает, что знает дату анонса PS5 pro, но просто копирует собственные выводы Билбил-куна, сделанные месяцем ранее.
Заявил, что State Of Play выйдет 19-20 сентября, но меняет дату только после того, как Джефф Грабб упомянул, что это произойдет в последнюю неделю сентября 2024 года.
Широко заявляет, что тизер RE9 будет опубликован "в ближайшие недели /месяцы", а также "с вероятностью 80% на TGA"
(Примечание: RE9 был официально представлен только 9 месяцев спустя, 6 июня 2025 года)
Июнь 2024
Утверждает, что публичная демонстрация Black Myth Wukong может состояться в июле 2024 года или раньше, но это оказалось ложью, и на момент написания статьи демоверсия игры не была доступна ни на одной платформе.
Май 2024
Утверждает, что Crimson Desert выйдет в первом квартале 2025 года с демоверсией для игры на Gamescom, хотя на самом деле это просто повторение официальной информации, опубликованной в финансовом отчете Pearl Abyss за тот же месяц, в котором не упоминалась дата релиза.
(Crimson Desert должна выйти в конце 2025 года.)
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