В новом трейлере Tides of Annihilation показали визуальное превосходство экшена с новыми технологиями от NVIDIA

Похоже, 2026 год полноценно переходит в тренд обкатки самых тяжеловесных графических инноваций. Компании NVIDIA и разработчики из независимой студии Eclipse Glow Games опубликовали новый геймплейный трейлер амбициозного фэнтезийного экшена Tides of Annihilation. Видеоролик посвящен исключительно демонстрации возможностей графического движка и технологий «зеленой компании».

Согласно анонсу, Tides of Annihilation с первого дня релиза на ПК будет поддерживать полноценную трассировку пути (Path Tracing), что обеспечит беспрецедентный уровень реализма в глобальном освещении, тенях и отражениях в лужах разрушенного мегаполиса. Чтобы современные системы не «умерли» от такой нагрузки, в игру будет внедрена самая свежая версия апскейлера — DLSS 4.5 с динамической генерацией нескольких кадров.

Трейлер демонстрирует потрясающе красивый постапокалиптический Лондон, на улицах которого одинокая выжившая Гвендолин вместе с призванными призрачными рыцарями сражается против орд жутких существ. Густой объемный туман и игра света в красивых декорациях выглядят действительно эффектно.

Впрочем, среди геймеров этот парад визуальной роскоши вызывает и резонную тревогу. Графические технологии — это прекрасно, но опыт последних месяцев показывает, что с такими амбициями могут быть серьезные проблемы по части оптимизации. Уточнение в описании ролика гласит, что кадры были записаны на ультимативной GeForce RTX 5090 в 4K с включенной на полную генерацией кадров в режиме "4Х". Это наталкивает игроков на мысль: владельцам менее мощных или прошлогодних видеокарт придется пожертвовать либо лучами, либо качеством самой картинки, полагаясь на агрессивное масштабирование, мылящее изображение.

Напомним, что дата релиза Tides of Annihilation всё ещё остается неизвестной. Заявлено, что проект создается на PC (Steam) и современных консолях.