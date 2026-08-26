В свежем трейлере Tides of Annihilation авторы рассказали, как переосмыслили легенду о короле Артуре

Пока геймеры анализируют измененную внешность главной героини, которая меняется от трейлера к трейлеру, авторы Tides of Annihilation не сбавляют обороты. На этот раз разработчики решили рассказать, почему взяли за основу легенды о короле Артуре и как переосмыслили их с точки зрения китайской студии.

По словам игрового директора и со-генерального директора Eclipse Glow Games Ари Чена, команда не хотела просто переносить в игру всю существующую мифологию о короле Артуре. Вместо этого разработчики решили посмотреть на знакомую историю с позиции китайских авторов и превратить ее в собственное фэнтезийное приключение.

Главной героиней станет Гвиндолин — обычная современная женщина, которая неожиданно оказывается втянута в межпространственный конфликт. Ее история будет связана с легендой о короле Артуре, но события Tides of Annihilation развернутся в измененном современном Лондоне.

При этом авторы отмечают, что сюжет не станет единственной важной частью игры. В центре останется боевая система, основанная на системе рыцарей. Она позволит собирать разные комбинации персонажей и создавать собственные стили сражений.

Tides of Annihilation выйдет на ПК и консолях, но точную дату релиза никто не спешит раскрывать.