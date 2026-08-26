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Tides of Annihilation 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
7.9 178 оценок

В свежем трейлере Tides of Annihilation авторы рассказали, как переосмыслили легенду о короле Артуре

Gutsz Gutsz

Пока геймеры анализируют измененную внешность главной героини, которая меняется от трейлера к трейлеру, авторы Tides of Annihilation не сбавляют обороты. На этот раз разработчики решили рассказать, почему взяли за основу легенды о короле Артуре и как переосмыслили их с точки зрения китайской студии.

Лицо героини Tides of Annihilation меняется даже в одном трейлере - игроки уже не понимают, какое будет на релизе

По словам игрового директора и со-генерального директора Eclipse Glow Games Ари Чена, команда не хотела просто переносить в игру всю существующую мифологию о короле Артуре. Вместо этого разработчики решили посмотреть на знакомую историю с позиции китайских авторов и превратить ее в собственное фэнтезийное приключение.

Главной героиней станет Гвиндолин — обычная современная женщина, которая неожиданно оказывается втянута в межпространственный конфликт. Ее история будет связана с легендой о короле Артуре, но события Tides of Annihilation развернутся в измененном современном Лондоне.

При этом авторы отмечают, что сюжет не станет единственной важной частью игры. В центре останется боевая система, основанная на системе рыцарей. Она позволит собирать разные комбинации персонажей и создавать собственные стили сражений.

Tides of Annihilation выйдет на ПК и консолях, но точную дату релиза никто не спешит раскрывать.

Мероприятия 5 Трейлеры 10
33
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Hevin

Женщина ГГ - чек, искажение чужой мифологии - чек, азиатская ИИ поделка - чек. Норм собрали редфлагов, что бы никогда не играть в это.

7
Dmitry Kaulkin

Русские сабы мы всё-таки наныли, вчера добавили в описание на странице стим. Короче говоря, вычёркиваем разрабов из списка RGBT экстремистов. Теперь это официально базовая игра.

5
Ответынамоикоментынечитаю

О форспокен 2

4
saa0891
3
trueseva

Трусы на лице мммм