Звезда Baldur's Gate 3 и Expedition 33 озвучит главную героиню в экшене Tides of Annihilation

Британская актриса Дженнифер Инглиш, получившая широкое признание за роли Шэдоухарт в Baldur’s Gate 3 и Маэль в Clair Obscur: Expedition 33, официально подтверждена в качестве исполнительницы главной роли в предстоящей игре Tides of Annihilation. Информация о её участии недавно была подтверждена в обновлённой карточке игры на официальных страницах проекта студии Eclipse Glow Games, которая отвечает за разработку.
В новом фэнтезийном экшене Инглиш озвучит Гвендолин — последнюю выжившую в разрушенном Лондоне, столкнувшемся с нашествием сил из иного измерения. Сюжет, вдохновлённый артуровскими легендами, объединяет современные декорации мегаполиса с мрачной мифологией, а сражения обещают сочетать элементы hack-and-slash и кинематографичного повествования.
Ранее участие Дженнифер Инглиш в крупных проектах становилось своеобразным знаком качества. Её эмоциональные и выразительные образы помогли Baldur’s Gate 3 и Expedition 33 завоевать любовь аудитории. Теперь поклонники с интересом ждут, сможет ли актриса закрепить этот статус и сделать Tides of Annihilation новой любимой игрой игроков по всему миру.
Tides of Annihilation разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, а среди других актёров озвучки заявлена Алёна Баранова, которая исполнит роль противницы главной героини — Моргред.
Опа, значит в это мы не играем, такой наигранный приторный шмоня-холос еще поискать надо, под стать гордыне-пакостному характеру дешевого мясного заменителя нейросети. Примадонна фуева)
нонейм))
один из лучших женский голосов в играх
Хуя у неё карьера конечно летит в гору, не скажу что не заслуженно, но прям семимильными шагами
Голос узнаваемый и приятный) ничего удивительного
Она по ходу становится женской версией Троя Бейкера. Чувак практически в каждой игре.
Хера се, сейчас глянул его список озвучки, фига он мастодонт настоящий. Посмотрим, но, у меня появляется такое-же ощущение о том что ты сказал
Симпатичная
не твоего поля ягодка...
Да, по трейлеру которому почти год, не ясно было
это было известно еще с самого анонса // Андрей Ионов
Ну и ладно, пусть будет она.
Давайте порадуемся за девочку,она заслужила👏🙂
Её голос и так сразу узнавался в дебютном трейлере игры.