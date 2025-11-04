Звезда Baldur's Gate 3 и Expedition 33 озвучит главную героиню в экшене Tides of Annihilation

Британская актриса Дженнифер Инглиш, получившая широкое признание за роли Шэдоухарт в Baldur’s Gate 3 и Маэль в Clair Obscur: Expedition 33, официально подтверждена в качестве исполнительницы главной роли в предстоящей игре Tides of Annihilation. Информация о её участии недавно была подтверждена в обновлённой карточке игры на официальных страницах проекта студии Eclipse Glow Games, которая отвечает за разработку.

В новом фэнтезийном экшене Инглиш озвучит Гвендолин — последнюю выжившую в разрушенном Лондоне, столкнувшемся с нашествием сил из иного измерения. Сюжет, вдохновлённый артуровскими легендами, объединяет современные декорации мегаполиса с мрачной мифологией, а сражения обещают сочетать элементы hack-and-slash и кинематографичного повествования.

Ранее участие Дженнифер Инглиш в крупных проектах становилось своеобразным знаком качества. Её эмоциональные и выразительные образы помогли Baldur’s Gate 3 и Expedition 33 завоевать любовь аудитории. Теперь поклонники с интересом ждут, сможет ли актриса закрепить этот статус и сделать Tides of Annihilation новой любимой игрой игроков по всему миру.

Tides of Annihilation разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, а среди других актёров озвучки заявлена Алёна Баранова, которая исполнит роль противницы главной героини — Моргред.