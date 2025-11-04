ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tides of Annihilation 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.1 114 оценок

Звезда Baldur's Gate 3 и Expedition 33 озвучит главную героиню в экшене Tides of Annihilation

Gutsz Gutsz

Британская актриса Дженнифер Инглиш, получившая широкое признание за роли Шэдоухарт в Baldur’s Gate 3 и Маэль в Clair Obscur: Expedition 33, официально подтверждена в качестве исполнительницы главной роли в предстоящей игре Tides of Annihilation. Информация о её участии недавно была подтверждена в обновлённой карточке игры на официальных страницах проекта студии Eclipse Glow Games, которая отвечает за разработку.

В новом фэнтезийном экшене Инглиш озвучит Гвендолин — последнюю выжившую в разрушенном Лондоне, столкнувшемся с нашествием сил из иного измерения. Сюжет, вдохновлённый артуровскими легендами, объединяет современные декорации мегаполиса с мрачной мифологией, а сражения обещают сочетать элементы hack-and-slash и кинематографичного повествования.

Ранее участие Дженнифер Инглиш в крупных проектах становилось своеобразным знаком качества. Её эмоциональные и выразительные образы помогли Baldur’s Gate 3 и Expedition 33 завоевать любовь аудитории. Теперь поклонники с интересом ждут, сможет ли актриса закрепить этот статус и сделать Tides of Annihilation новой любимой игрой игроков по всему миру.

Tides of Annihilation разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, а среди других актёров озвучки заявлена Алёна Баранова, которая исполнит роль противницы главной героини — Моргред.

24
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Ответынамоикоментынечитаю

Опа, значит в это мы не играем, такой наигранный приторный шмоня-холос еще поискать надо, под стать гордыне-пакостному характеру дешевого мясного заменителя нейросети. Примадонна фуева)

Дженнифер Инглиш — Шэдоухарт из Baldur's Gate 3 и Маэль из Clair Obscur: Expedition 33 — высказалась о своем отношении к понятию «актер озвучания», которое принижает то, чем она занимается.
В Baldur's Gate 3 я просто ненавижу, когда меня называют «актером озвучания». Это меня ужасно бесит, потому что это просто сводит на нет всю мою остальную актерскую карьеру [в том числе театральную].

нонейм))

он
он
9
UnabridgedTahm

один из лучших женский голосов в играх

5
JilDere

Хуя у неё карьера конечно летит в гору, не скажу что не заслуженно, но прям семимильными шагами

7
meowdovahkiin

Голос узнаваемый и приятный) ничего удивительного

3
answerx32

Она по ходу становится женской версией Троя Бейкера. Чувак практически в каждой игре.

2
JilDere answerx32

Хера се, сейчас глянул его список озвучки, фига он мастодонт настоящий. Посмотрим, но, у меня появляется такое-же ощущение о том что ты сказал

2
askazanov

Симпатичная

5
Offn

не твоего поля ягодка...

Tommy451

Да, по трейлеру которому почти год, не ясно было

2
Пользователь ВКонтакте

это было известно еще с самого анонса // Андрей Ионов

1
sa1958

Ну и ладно, пусть будет она.

1
ThinFalco

Давайте порадуемся за девочку,она заслужила👏🙂

Tiger Goose

Её голос и так сразу узнавался в дебютном трейлере игры.