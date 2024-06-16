ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tides of Tomorrow 2025 г.
Адвенчура, Инди, От первого лица, Постапокалипсис
5 1 оценка

Представлена Tides of Tomorrow: новое приключение от авторов Road 96

butcher69
Новости

DigixArt, студия, подарившая миру Road 96, не останавливается на достигнутом и представляет новую игру - Tides of Tomorrow.

На этот раз нас ждет нечто совершенно новое: приключение на выживание, разворачивающаяся на беспокойной океанической планете Элинд.

Вам предстоит не только бороться за выживание, исследуя различные плавучие платформы и собирая ресурсы, но и принимать судьбоносные решения, влияющие на ход истории.

Но Tides of Tomorrow - это не просто одиночное приключение. Ваши решения будут напрямую влиять на мир игры и общий сюжет, а также на истории ваших друзей, играющих одновременно с вами. Как именно это будет реализовано — пока не до конца понятно.

К сожалению, дата релиза Tides of Tomorrow пока не объявлена.

-1
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий