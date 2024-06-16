Представлена Tides of Tomorrow: новое приключение от авторов Road 96

Приключенческая игра от создателей Road 96.

Вы оказываетесь на беспокойной океанической планете Элинд, где вам придётся не только бороться за выживание в постапокалиптическом мире, но и справляться с последствиями решений ваших друзей и любимых стримеров.

После катастрофического события, известного как Великий потоп, жизнь на Элинд превратилась в настоящее испытание. Повсеместное загрязнение пластиком грозит уничтожить последние оплоты жизни, и вам предстоит столкнуться с многочисленными вызовами, которые готовит эта непредсказуемая водная стихия. Ваша задача — найти лекарство от губительного влияния пластика, исследовать загадочные плавучие платформы и разобраться с угрозами, исходящими от разрозненных сообществ выживших.

Во время прохождения вас ждут встречи с множеством уникальных персонажей, каждый из которых обладает своим характером, мотивацией и видением будущего планеты. Выбор союзников станет ключевым фактором в вашем путешествии, ведь принимаемые решения могут не только открыть новые возможности, но и нажить опасных врагов. Также будьте внимательны к тому, что происходит в жизни ваших друзей, ведь их действия напрямую влияют на развитие вашей собственной истории в этом непредсказуемом и полном опасностей мире.