Релизный трейлер Tides of Tomorrow: ваши решения навсегда изменят миры других игроков

Разработчики из студии Digixart, ранее успешно запустившее Road 96, совместно с THQ Nordic объявила о релизе своей новой сюжетной игры — Tides of Tomorrow. Проект стал доступен сегодня, 22 апреля 2026 года, на ПК (выйдет вечером в Steam), а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В честь этого был опубликован финальный трейлер проекта.

Действие Tides of Tomorrow разворачивается в мрачном постапокалиптическом будущем, где большая часть мира навсегда ушла под воду после катастрофического наводнения. Помимо выживания в суровых океанических реалиях, остатки человечества вынуждены бороться с «пластемией» — неизлечимой смертельной болезнью, вызванной загрязнением воды микропластиком. В центре сюжета оказывается так называемый тайдволкер— лишенный воспоминаний человек, чудом вытащенный из-под обломков океана, в чьих руках теперь находится судьба угасающего мира.

Отличительной чертой новинки стала амбициозная система асинхронного мультиплеера. Tides of Tomorrow тесно сплетает действия разных игроков друг с другом в невидимую сеть. Перед высадкой на каждый новый архипелаг система предлагает «зафолловить» случайного пользователя, вашего друга или популярного стримера, который уже прошел этот участок ранее. Всё, что сделал ваш предшественник, физически отразится на вашем собственном прохождении.

Разработчики сделали так, что чужой стиль игры полностью меняет окружение и поведение неигровых персонажей. Если выбранный игрок-предшественник разгневал жителей определенного острова — в вашем мире вас будут встречать с огромной подозрительностью. Сломанный им мост придется чинить вам. Прошлый геймер также мог украсть запасы медикаментов, заставив вас искать ресурсы самостоятельно, либо же наоборот — пожертвовать свое лекарство или деньги для будущих последователей, оставив вам подарок в специальном ящике.

На основе каждого принятого решения в процессе прохождения игра формирует портрет вашего героя по пяти уникальным характеристикам: выживальщик, смутьян, миротворец и другие. Но главная мысль геймплея кроется в том, что сюжет предлагает множество вариаций развития событий. Финал этой истории предстоит написать лично вам, а оставленный в мире след, в свою очередь, станет суровым испытанием уже для следующих новичков.