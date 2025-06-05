Tides of Tomorrow выйдет в следующем году и подарит игрокам необычную многопользовательскую историю

Объявленная летом 2024 года, игра Tides of Tomorrow вновь напомнила о себе во время сегодняшней презентации State of Play, где был показан новый трейлер. Проект от студии DigixArt предлагает совершенно нестандартный подход к многопользовательскому повествованию, в котором выбор одного игрока влияет на путь другого — даже если они никогда не встретятся в реальном времени.

В центре истории — постапокалиптический океанский мир, переживший глобальное наводнение. Игрокам предстоит взять на себя роль одного из так называемых "Ходящих по Приливу" — людей, загадочным образом появляющихся из вод, не помнящих своего прошлого и заражённых опасной болезнью, вызванной микропластиком. Главная цель — выживание, исследование затопленного мира и попытка найти лекарство, прежде чем тело начнёт превращаться в пластик.

Особенность игры заключается в асинхронной системе взаимодействия между игроками. Начав прохождение, каждый пользователь выбирает, за кем из других игроков он хочет "следовать". Это может быть друг, случайный человек или популярный стример. В дальнейшем игрок сталкивается с последствиями чужих решений: неигровые персонажи запоминают действия предыдущего "проводника", а игрок видит "призраки" его прошлого — образы, которые помогают ориентироваться в ситуации, избегать ловушек или находить решения головоломок.

Развитие сюжета зависит как от собственных решений, так и от действий другого игрока. Один и тот же уровень может кардинально измениться в зависимости от того, как вёл себя предшественник. Благодаря этому каждый новый заход обещает быть уникальным, а моральные выборы приобретают ещё больший вес.

Игра сочетает вручную прописанные сцены с процедурными элементами и предлагает глубокую систему взаимосвязанных последствий, где каждое действие может повлиять на следующего игрока. Вопрос "какое наследие ты оставишь после себя" становится не просто риторическим, а частью геймплейного цикла.

Tides of Tomorrow выйдет 24 февраля 2026 года на PlayStation 5 и ПК.