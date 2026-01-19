Tides of Tomorrow задержится до апреля - разработчикам нужно больше времени на доработку

Издатель THQ Nordic и студия DigixArt объявили о переносе релиза приключенческой игры Tides of Tomorrow. Проект выйдет не 24 февраля, как планировалось ранее, а 22 апреля и будет доступен на PlayStation 5, Xbox Series и PC в Steam.

Причиной переноса стали отзывы игроков, собранные во время демоверсии и закрытого бета-тестирования. По словам издателя, разработчики внимательно проанализировали фидбек сообщества и пришли к выводу, что игре требуется дополнительное время на доработку ключевых элементов и полировку механик. Это позволит реализовать задуманный многопользовательский элемент влияния и подать историю в максимально цельном виде.

THQ Nordic подчеркивает, что дополнительный период разработки направлен на повышение общего качества и улучшение пользовательского опыта. Тем временем демоверсия Tides of Tomorrow продолжает быть доступной на ПК через Steam, позволяя игрокам познакомиться с проектом до официального релиза.