Пинг-понг вместо пистолетов - представлен необычный экшен Tiebreakers в стиле аниме

В рамках выставки Endix Expo Fall 2026 состоялся анонс Tiebreakers — двухмерного экшена в стиле классических run 'n gun, в котором привычное огнестрельное оружие заменили спортивным инвентарём. Разработчики представили дебютный трейлер с демонстрацией игрового процесса.

Одной из главных героинь станет девушка по имени Ли Ша (Li Sha), которая расправляется с противниками при помощи шариков для настольного тенниса, шаров для боулинга и других необычных снарядов. При этом динамика сражений напоминает традиционные аркадные боевики, только вместо перестрелок здесь разворачиваются настоящие спортивные баталии.

В трейлере Ли Ша пробивается через толпы врагов и сталкивается с одним из представителей злодейской группировки Red Cards. Игра выделяется нарисованной вручную двухмерной графикой, яркими эффектами и эстетикой сёнэн-аниме.

Tiebreakers выйдет на PC в Steam в третьем квартале 2027 года. Разработчики также планируют консольные версии, но пока не уточняют, на каких платформах появится игра.